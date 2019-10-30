Андрей Панферов может стать первым заместителем лидера новосибирской «Единой России»

Бывший лидер новосибирской «Единой России» Андрей Панферов может стать первым заместителем секретаря реготделения Андрея Травникова, который также руководит Новосибирской областью. Такое желание секретарь высказал на заседании президиума регионального политсовета партии.

«Господин Травников отметил, что хотел бы видеть меня на этой должности. Думаю, что официальное предложение поступит после конференции 8 ноября, когда меня введут в президиум»,— рассказал “Ъ-Сибирь” Андрей Панферов. По его словам, если будет предложение, то он намерен согласиться: «Зачем становиться в позу? Спасибо, что посчитали нужным интегрировать меня в этот процесс».

Напомним, Андрей Панферов написал заявление о сложении полномочий первого секретаря реготделения «Единая Россия» 23 октября. Вскоре генсовет «Единой России» согласовал на должность руководителя реготделения губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Юлия Сасевич