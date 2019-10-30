Хоккейная «Сибирь» одержала пятую подряд победу

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» на домашней арене всухую обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга. Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Николая Заварухина, для которых эта победа стала пятой подряд.

Заброшенными шайбами отличись нападающие Никита Михайлов, Юкка Пелтола и Данил Романцев. Ворота «Сибири» защищал финн Харри Сятери, заработавший в этом матче первый «сухарь» в текущем сезоне.

После этой победы «Сибирь» поднялась на третью строчку турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Новосибирцы сыграли 21 матч, получив 30 очков.

Илья Галагуз