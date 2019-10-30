Омский регоператор выбрал транспортировщика мусора на 14,1 млрд рублей

Региональный оператор по обращению с отходами в Омской области ООО «Магнит» подвел итоги тендеров на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории региона. Все четыре конкурса выиграла компания из Екатеринбурга — ЗАО «Экос».

Как следует из данных торгов, компания оценила свои услуги по обслуживанию Омска в 8,2 млрд руб. при начальной цене 8,4 млрд руб. Еще один контракт с «Экос» планируется заключить по обслуживанию зоны в границах Калачинского, Черлакского, Кормиловского и Нижнеомского районы Омской области. Сумма контракта составит 2,6 млрд руб. при начальной стоимости 2,7 млрд руб.

Работы в зоне, определенной границами Нововаршавского, Русско-Полянского, Азовского немецкого, Любинского и Таврического районов, компания оценила в 1,75 млрд руб. при начальной цене 1,79 млрд руб., в зоне Омского района компания предложила за свои услуги 1,3 млрд руб., начальная стоимость контракта — 1,34 млрд руб.

К выполнению работ компания приступит 1 января 2020 года, окончание контракта — декабрь 2022 года.

О «мусорных» тарифах в Омской области — в материале “Ъ-Сибирь” «РЭК переоценила омский мусор»

Оксана Павлова