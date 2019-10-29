Отделить зерна

В пермской редакции газеты «Коммерсантъ-Прикамье» прошел круглый стол на тему «Проблемы выхода сельхозпредприятий на самоокупаемость». Участниками дискуссии стали министр сельского хозяйства Пермского края Оксана Бреднева, вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова, замминистра промышленности региона Владислав Тонков, руководитель сети операционных офисов «Райффайзенбанка» Алексей Пылов, а также фермеры и владельцы крестьянских хозяйств.

По словам модератора дискуссии, директора Пермского НИИ сельского хозяйства – филиала ПФИЦ УрО РАН Ивана Огородова, агропромышленный комплекс подвержен рискам в связи с длинными производственными циклами, неравенством объема господдержки в регионах. При этом производителям сложно прогнозировать цены на горючее, удобрения и прочее. Однако ряд инструментов мог бы их снизить: страхование, льготное кредитование, инвестподдержка. Как отметил Алексей Пылов, для фермеров действует программа поддержки малого бизнеса. «Кредитование – ключевой, но не единственный инструмент для развития бизнеса сегодня. При правильном применении факторинг и лизинг снижают финансовую нагрузку предприятия и эффективно закрывают потребности компании в части оборотного капитала и приобретения основных активов», – добавил банкир.

Оксана Бреднева сообщила, что Пермский край выбрал два приоритетных направления – производство молока и зерна. «В следующем году мы утвердим новые подходы к господдержке: это ориентация на результат и фокус на поддержку малого бизнеса. Наша цель – рост на 30% по производству зерна. Это возможно, если иначе использовать площади, удобрять землю, использовать элитные семена», – пояснила министр. При этом, по подсчетам министерства, в регионе более 1,5 тыс. фермеров, производящих различную продукцию. Чтобы они могли разобраться в доступных мерах господдержки, в 2020 году для них будет открыт центр компетенций.

Участники дискуссии усомнились в эффективности подходов ведомства. «Мы выбираем приоритетные направления и загоняем в них производителей. Приоритетной должна быть эффективность. Мы не можем определять приоритетные отрасли одновременно для крупного и малого бизнеса. Существует много ниш, где эффективен малый бизнес», – подчеркнула Елена Гилязова. По словам Владислава Тонкова, минпром оказывает малому бизнесу поддержку в сбыте продукции в рамках проекта «Покупай пермское». С его помощью фермеры могут стать поставщиками крупных торговых сетей. «В ассортименте сетей идет постоянная ротация, в условиях жесткой конкуренции они стараются предлагать эксклюзивный товар», – отметил господин Тонков. Кроме того, для фермеров и сетей устраивают торгово-закупочные сессии. Так, на полки «Карусели» уже попала продукция 15 фермеров.

Своим опытом в реализации фермерской продукции поделился совладелец сервиса по доставке продуктов «ЕшьСвеж» Константин Фоминых. Он сообщил, что многие фермеры не готовы самостоятельно доставлять продукцию в Пермь для дальнейшей реализации из-за большого расстояния. Еще одной проблемой являются затраты на упаковку и брендирование. «Центр компетенции должен быть не только в Перми», – уверен господин Фоминых. «Фермер должен заниматься производством, а не продажами», – считает председатель ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и крестьянских кооперативов Пермского края Дмитрий Сальников.

Сложности возникают и в работе с банками, которые требуют грамотного составления отчетности. Кроме того, фермеры не всегда могут учесть критерии минсельхоза. Так, фермер Евгений Трутнев сообщил, что для получения субсидии он должен предъявить диплом, подтверждающий наличие высшего сельскохозяйственного образования, тогда как фермер получил другую специальность, а агропромом занялся гораздо позже. Другой фермер добавил, что минсельхоз также требует наличия не менее трех сотрудников, тогда как фермы часто являются семейными предприятиями, а налоги на работников ухудшат финансовое положение. В целом, отметили фермеры, зачастую не хватает информационной поддержки, так как многим фермерам необходимы субсидии, которые позволили бы развивать бизнес, и знание, как их получить.