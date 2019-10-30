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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Цены на новостройки в Нижнем Новгороде выросли после перехода на эскроу-счета на 4,7 процента

В среднем по стране цены поднялись на 4 процента.

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Цены на новое жилье после перехода застройщиков на работу с эскроу-счетами с 1 июля 2019 года предсказуемо возросли.


В среднем по стране цена квадратного метра в новостройках повысилась на 4 процента, в Нижнем Новгороде – на 4,7 процента. Это ниже, чем в Уфе, Перми, Москве и Санкт-Петербурге и Новосибирске. Данные исследования цен после перехода на эскроу-счета опубликовал портал недвижимости Domofond.ru.

Цены на жилье в новостройках выросли в 62 городах. Самый быстрый рост –в Иркутске, где квадрат подорожал на 8,4 процента. Нижний Новгород занимает в этом рейтинге 17 место.

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