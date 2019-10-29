Власти Новосибирска нашли первого подрядчика для возведения станции метро

Мэрия Новосибирска назвала победителя конкурса по выбору подрядчика первой очереди работ по строительству станции метро «Спортивная». По итогам тендера право на заключение контракта получила строительная компания «Градопроект». Об этом сообщил пресс-центр мэрии.

Конкурс по выбору подрядчика для разработки рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ по станции метро «Спортивная» был объявлен в октябре 2019 года. Начальная стоимость госконтракта составляла 376 млн руб. По его условия, выполнить работы подрядчик обязан к концу декабря этого года. Они будут оплачены из областного и городского бюджетов.

Согласно протоколу на портале госзакупок, конкурс признан несостоявшимся, хотя на него подали заявки две компании, названия которых в документе не раскрываются. «Ни один участник не подал предложение о цене контракта в ходе проведения аукциона»,— говорится в протоколе. В этом случае побеждает тот участник аукциона, который первым подал заявку, сказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Таким участником, по информации пресс-центра мэрии, оказалась ООО СК «Градопроект». Второй участник не называется.

Станция «Спортивная» в Новосибирске запроектирована вблизи новой ледовой арены, которую необходимо построить к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. По информации новосибирских властей, федеральное финансирование строительства станции метро «Спортивная» на 2020-2021 годы в настоящее время отсутствует.

О строительстве новой ледовой арены читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Все будет хоккей»

Илья Галагуз