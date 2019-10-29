Саратовских чиновников заставили признать аварийными еще три дома

Прокуратура Фрунзенского района Саратова заставила администрацию рассмотреть вопрос о признании непригодным для проживания трех домов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, при наличии оснований процедура признания домов по адресам улица Дзержинского, 43 литер А, Б, Степана Разина, 38 литер В1, Рахова, 126 аварийными не была инициирована.

В адрес главы администрации города Михаила Исаева было внесено представление. На данный момент три дома признаны аварийными, идет подготовка к их расселению. Вопрос по дому на Степана Разина рассмотрят на ближайшем заседании межведомственной комиссии.

Марина Ковалева