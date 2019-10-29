«Нордстар» связала авиарейсами Красноярск с Новокузнецком и Братском

Авиакомпания «Нордстар» запускает прямые регулярные рейсы из Красноярска в два сибирских города — Новокузнецк (Кузбасс) и Братск (Иркутская область). Как сообщает перевозчик, полеты будут выполняться на турбовинтовом авиалайнере ATR 42-500.

Самолеты будут выполнять рейсы дважды в неделю: из Красноярска в Новокузнецк — по понедельникам и пятницам (время в пути составит около полутора часов), в Братск — по средам и субботам (время в пути — менее двух часов). Авиасообщение с Новокузнецком открылось 28 октября, полеты в Братск планируется запустить 30 октября.

«Нордстар» образована в 2008 году на базе существовавшей авиакомпании «Таймыр». Авиакомпания связывает рейсами более 30 городов, в том числе Норильск, Красноярск, Новосибирск и Томск.

Илья Галагуз