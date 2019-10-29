Прокуратура начала проверку после отстранения руководителя района в Алтайском крае

Прокуратура организовала проверку информации об отстранении от должности исполняющей обязанности главы Каменского района в Алтайского крае Евгении Гордиенко. Об этом сообщается в запросе Каменской межрайонной прокуратуры, имеющемся в распоряжении “Ъ-Сибирь”.

В августе прошлого года главу района Федора Найдена отстранили от должности, так как он проходит обвиняемым по уголовному делу о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Госпожа Гординеко стала исполнять его обязанности в сентябре 2018 года.

Ранее райсобрание по требованию инициативной группы из девяти депутатов провело опрос о лишении полномочий Евгении Гордиенко из-за ненадлежащего исполнения обязанностей. Предложение поддержали 12 из 20 депутатов. После этого решение направили на исполнение в администрацию района. Планировалось, что место врио главы, согласно уставу, займет другой заместитель — Алексей Жихаренко.

В запросе прокуратуры, направленном в адрес райсобрания, говорится, что депутаты должны предоставить копию своего решения, распоряжение о созыве внеочередной сессии по данному вопросу, копию протокола сессии, результаты голосования, опросных листов и другие документы. Надзорное ведомство также намерено выяснить, что послужило причиной такого решения, подавались ли депутатами заявления о признании результатов голосования недействительными и его отзыве.

«Вчера мы передали решение в администрацию. Но Евгения Гордиенко не спешит с его исполнением. По нашей информации, господин Жихаренко не приступил к исполнению обязанностей главы»,— рассказал “Ъ-Сибирь” руководитель аппарата райсобрания Андрей Сиротенко. По его словам, прокуратура просит незамедлительно предоставить документы. Он отметил, что «решение собрания есть и оно должно быть исполнено».

Юлия Сасевич