Сбербанк потребовал банкротства компании «Стиллайн»

Сбербанк подал в арбитражный суд Новосибирской области иск о признании банкротом ООО «Сервисный металлоцентр «Стиллайн». Сумма исковых требований, указанная в заявлении, составила 102,8 млн руб., в еще одном ходатайстве банка сумма исковых требований — 100,4 млн руб. Дата рассмотрения заявлений пока не назначена судом.

На прошлой неделе заявление о признании компании банкротом подал БКС банк. Однако оно было возвращено судом заявителю, так как банк не представил доказательства соблюдения требования о предварительном публичном раскрытии информации о намерении подать на банкротство компании. Также БКС банк обратился в суд с иском о банкротстве единственного владельца «Стиллайна» Николая Степакина. Сумма исковых требований — 886,7 млн руб. Суд рассмотрит обоснованность требований банка в ноябре. Заявление о выступлении в дело о банкротстве господина Степакина также подал Сбербанк.

Николай Степакин является также совладельцем крупного российского производитель металлорежущих станков ПАО «Тяжстанкогидропресс» с долей 1,2%. «Стиллайну» в ПАО принадлежит 52,25%. В конце прошлой недели совет директоров «Тяжстанкогидропресса» единогласно решил прекратить полномочия Николая Степакина как генерального директора ПАО.

Подробнее о развитии завода «Стиллайна» — в материале “Ъ-Сибирь” «Деньги в трубу»

Оксана Павлова