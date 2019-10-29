Безотходное производство и прибыль: что Goldman Group привез из Беларуси

Многопрофильный холдинг Сибири Goldman Group планирует открыть еще одно производственное направление. Это не только дополнительный канал получения прибыли, но и возможность обеспечить безотходное производство на МПК «Агроэлита».

Речь идет о комплексной переработке субпродуктов. В России данное направление считается весьма специфичным, однако востребовано за границей – особенно в Китае и других странах Юго-Восточной Азии.

Работа уже началась. Представители Goldman Group – исполнительный директор холдинга Дмитрий Гелемурзин, директор мясоперерабатывающего комбината «Агроэлита» Дмитрий Бочаров и коммерческий директор МПК «Агроэлита» Сергей Лисканог – побывали на двух предприятиях в Беларуси, чтобы подробнее изучить технологию и методы переработки.

Первая компания – FELETI . Находится в Бресте, является одним из ведущих производителей и поставщиков мясоперерабатывающего оборудования. Предприятие изготавливает высококачественное оснащение по передовым европейским технологиям. Автоматизированные линии позволяют исключить человеческий фактор, а также самостоятельно осуществляют мониторинг и поддерживают санитарные условия на производстве.

Передовое оснащение FELETI установлено и на мясокомбинате «Велес – Мит» в Минске, где также побывали сибиряки. Представители Goldman Group увидели технологии безотходного производства в действии и смогли оценить его возможности.

Сейчас Goldman Group анализирует возможность внедрения новой линии переработки на собственный мясокомбинат. Активно ведутся расчеты, и, по предварительным результатам, установка дополнительного оборудования для субпродуктов приведет к значительному сокращению расходов на утилизацию неликвида и увеличению прибыли.