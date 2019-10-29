Евгений Куйвашев расскажет о планах на 2020 год

Сегодня на заседании законодательного собрания Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев выступит с докладом об основных направлениях бюджетной и налоговой политики региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации региона, в сфере физической культуры и спорта бюджетная политика будет направлена на подготовку к проведению Универсиады-2023 в Екатеринбурге. «Будут организованы рекламные, информационные сервисы и волонтерские программы, построены новые и реконструированы действующие спортивные сооружения»,— сообщается в документе. Напомним, в городе создана новая структура, которая будет заниматься организацией Универсиады, а недавно губернатор утвердил ее оргкомитет.

В рамках инвестиционной деятельности бюджетная политика будет сконцентрирована на «развитии системы привлечения и сопровождения инвесторов на территориях опережающего социально-экономического развития, особой экономической зоны и индустриальных парков». Отметим, что у ОЭЗ «Титановая долина» время от времени появляются проблемы в работе с резидентами. Так, октябре о выходе из ОЭЗ заявил один из крупнейших резидентов «СТОД-Урал». Инвестора не устроило отсутствие подъездных железнодорожных путей, к строительству которых в ОЭЗ еще не приступили. А Росимущество судится с «Титановой долиной» из-за земли аэропорта «Уктус».

Чтобы сохранить налоговый потенциал региона власти будут использовать инвестиционные контракты и налоговый вычет по налогу на прибыль организаций

Кроме того, глава региона сегодня наградит победителей конкурса «Лучший налогоплательщик года».

Анастасия Реутова