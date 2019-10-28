Всероссийский конкурс журналистов и блогеров

Русская медная компания проведет конкурс журналистских работ «Цвет отрасли». Его участниками могут стать авторы и авторские коллективы, опубликовавшие материалы о горно-металлургической отрасли в период с 1 января по 1 декабря в зарегистрированных СМИ, на авторских сайтах, в блогах и социальных сетях. Конкурс приурочен к 15-летию компании, его цель – привлечь внимание общественности к отраслевым достижением и той роли, которую играют предприятия горной добычи и металлургии в развитии регионов и страны в целом.



«Отрасль динамично развивается, растут ключевые производственные и экономические показатели, в Россию приходят наилучшие доступные технологии, применение которых невозможно было бы представить на промышленных предприятиях страны в 70-е – 90-е годы прошлого столетия, - комментирует директор департамента по связям с общественностью РМК Дмитрий Федечкин. – В основе этих технологий экологичность, щадящее отношение к окружающей среде и природным ресурсам. На предприятиях работают люди, требования к квалификации и знаниям которых постоянно повышаются. Мы считаем, что отрасль, ее достижения и герои заслуживают повышенного внимания общества – особенно учитывая тот факт, сколько хорошего и интересного делают предприятия на территориях своего присутствия в части поддержки благотворительных и социальных проектов».

В состав жюри, которое будет рассматривать работы, войдут профессионалы в области современных медиа и журналистики. Они оценят, насколько грамотно и системно авторы подают материал, эксклюзивность информации, качество аналитики, выразительность, доступность изложения для широкой аудитории.

Победителей определят в шести номинациях:

лучший телерадиосюжет или цикл материалов;

лучшая публикация или цикл публикаций в печатных СМИ;

лучшая публикация или цикл материалов в сетевых СМИ;

лучшая публикация или цикл материалов в блогосфере;

лучшая фотография или цикл фотографий;

приз зрительских симпатий.

Награждение состоится в декабре. Трем победителям в каждой номинации вручат ценные призы – самые современные гаджеты и ноутбуки.

В 2016 году Русская медная компания совместно с издательским домом «Комсомольская правда» проводила фотоконкурс «Индустриальный пейзаж России: красота и величие», посвященный российской промышленности, участники которого – профессионалы и любители - представили около тысячи работ.