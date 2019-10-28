В суд поступил иск о банкротстве жены нижегородского сенатора

Супруга нижегородского сенатора Александра Вайнберга Зинаида Вайнберг просит признать ее банкротом. С соответствующим иском она обратилась в арбитражный суд Нижегородской области.

По данным суда, сумма иска составляет 20,7 млн руб. Заявление госпожи Вайнберг поступило в суд 24 октября. Дата его рассмотрения пока не назначена.

За несколько дней до этого Нижегородский областной суд отказал предпринитмателю Коле Элларяну в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Сормовского районного суда, постановившего взыскать с него 20,7 млн руб. в пользу Зинаиды Вайнберг.

Андрей Репин