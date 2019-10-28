Новосибирец прописал в своей двухкомнатной квартире 86 мигрантов

Прокуратура Кировского района Новосибирска направила на рассмотрение суда дело в отношении 37-летнего местного жителя, который обвиняется в фиктивной постановке на учет мигрантов. Как рассказал “Ъ-Сибирь” прокурор района Владимир Большунов, с июня 2018-го по июнь 2019 года обвиняемый прописал в своей двухкомнатной квартире 86 граждан из республик бывшего Советского Союза (Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана), каждый из которых заплатил ему за фиктивную регистрацию 500 руб. Против владельца «резиновой» квартиры следственные органы завели дело ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ). Его слушания пройдут в мировом суде Кировского района. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.

Константин Воронов