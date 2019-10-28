Независимые депутаты получили посты в руководстве парламента Алтая

Депутаты госсобрания Республики Алтай закончили выбирать руководящий состав регионального парламента. По итогам тайного голосования посты получили один единоросс и два представителя фракции независимых депутатов.

Так, председателем комитета по экологии и природопользованию стал представитель фракции «Единой России» Владислав Рябченко, которого поддержали не только однопартийцы, но и фракция независимых депутатов. За него проголосовали 27 из 41 присутствующих парламентариев.

Определиться с главой аграрного комитета с первого раза парламентариям не удалось. На пост претендовали представитель «Единой России» Петр Попошев, коммунистка Мария Демина и кандидат от фракции независимых депутатов Рустам Байдалаков. В первом туре никто из них не набрал необходимого числа голосов для победы, а во втором одержал верх господин Байдалаков, набравший 22 голосов. В свою очередь должность заместителя комитета по экономической, финансовой и налоговой политике занял другой независимый депутат — Асет Заргумаров, получивший поддержку 33 парламентариев.

Напомним, выборы в госсобрание Республики Алтай прошли 8 сентября 2019 года. 31 депутат из 41 избрались в первый раз. Сейчас депутатское объединение «Единой России» состоит 24 человек, у КПРФ — шесть, у ЛДПР, «Справедливой России» и «Родины» — по одному, в состав фракции независимых депутатов входит шесть парламентариев.

О том, как ранее избирались руководителей комитетов, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Понуждение к компромиссу»

Юлия Сасевич