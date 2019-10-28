Кировские власти ждут от инвесторов 1,3 млрд рублей для моногородов

Региональное правительство надеется с помощью частных инвесторов диверсифицировать экономику моногородов Кировской области. В соответствии с проектом стратегии социально-экономического развития региона на период до 2035 года, к этому времени в развитие моногородов планируется привлечь порядка 1,3 млрд руб. частных инвестиций. Результатом этой работы должны стать создание свыше 1,2 тыс. рабочих мест и снижение зависимости экономики от деятельности градообразующих предприятий.

Со своей стороны правительство обещает инвесторам предоставление преференций, сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» и оказание консультационно-методической поддержки. К 2035 году доли отгрузки товаров и услуг по отраслям экономики, не связанным с деятельностью градообразующих организаций, в общем объеме отгруженной продукции моногорода должны составлять не менее 30%. Добиться этого показателя планируется за счет стимулирования предпринимательской активности, в том числе за счет проработки перспективных бизнес-ниш на территориях моногородов и вовлечения субъектов малого и среднего бизнеса в цепочки поставок крупных предприятий.

Одновременно с этим планируется вовлекать градообразующие организации в реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию моногородов. Объем финансирования таких мероприятий со стороны градообразующих предприятий должен составить к 2035 году не менее 5%.

В настоящий момент на территории Кировской области расположены 11 моногородов, в которых проживает 15% от численности населения региона. Это Белая Холуница, Луза, Вятские Поляны, Кирс, Уржум, Кирово-Чепецк, Омутнинск, а также поселки городского типа Красная Поляна, Стрижи, Мурыгино, Демьяново.

Андрей Репин