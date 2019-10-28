Балаковский общественник оштрафован за коррупцию

В Балаково Саратовской области исполнительный директор районной общественной организации «Общество охотников и рыболовов» оштрафован на 6 тыс. руб. за коррупционное преступление. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Установлено, что в декабре 2018 года он незаконно получил от подчиненного 20 тыс. руб. за заключение трудового договора по вылову водных биологических ресурсов. Противоправные действия были выявлены сотрудниками УФСБ.

Обвиняемый полностью признал вину. Он также оказал благотворительную помощь школе-интернату на сумму 20 тыс. руб.

Марина Ковалева