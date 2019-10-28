Мэрия готовит новые контракты на уборку улиц Челябинска

Трехгодичный контракт у единственного подрядчика по уборке улиц Челябинска от снега и наледи – «Южуралмоста» – истекает 1 января 2020 года. В следующем году мэрия планирует разделить эти работы на восемь лотов и выбрать несколько компаний, которые будут заниматься содержанием дорог и тротуаров, сообщила после аппаратного совещания врио главы города Наталья Котова.

Как отметила госпожа Котова, конкурсная документация по поиску подрядчиков на содержание улиц в 2020-2022 годах почти готова. Планируется, что Челябинск разделят на несколько зон. Самым большим лотом будет контракт на уборку основных магистралей, начальная стоимость этих работ составит 992 млн руб. в год.

«Остальные контракты будут меньше, это второстепенные дороги. Мы объединили лоты по районам. Вместе будут идти Советский и Центральный районы, отдельно Калининский и Курчатовский районы, отдельно Ленинский и Тракторозаводский районы, отдельно Металлургический. Отдельно будет контракт на озеленение. Отдельно будет контракт на мосты и путепроводы, там требуется специальная техника. И отдельный контракт на светофоры», - сообщила врио мэра.

Госпожа Котова подчеркнула, что требования к подрядчикам со следующего года будут более жесткими. «Изменилось допустимое количество неубранного снега. Раньше можно было до 30% города не убрать, и за это ничего не было. Сейчас санкции будут намного жестче, будут штрафы и административная ответственность. Тротуары и междворовые проезды также будут включены в контракты. Чтобы не был такого, что один подрядчик скидывает свой снег на дороги, а второй – на тротуары», - рассказала Наталья Котова.