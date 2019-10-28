Строительная компания «Енисей» подала на самобанкротство

Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит заявление ООО «Строительная компания «Енисей» (Железногорск) о самобанкротстве. Компания указала на наличие просроченной задолженности в размере 213,5 млн руб. Заявление к производству судом пока не принято.

В портфель компании, как следует из данных ее сайта, входит жилой комплекс «Гармония» на улице Царевского, жилой дом на Юбилейном проезде, жилой комплекс «Гармония» на Ленинградском проспекте. Все объекты расположены в Железногорске. Владелец компании — предприниматель Александр Богородский (100%).

Оксана Павлова