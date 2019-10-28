Назначен новый заместитель прокурора Новосибирской области

Коллективу прокуратуры Новосибирской области сегодня представили нового заместителя прокурора региона — 39-летнего Игоря Мищенко. Приказ о назначении господина Мищенко был подписан 24 октября генпрокурором России Юрием Чайкой. Ранее Игорь Мищенко работал в прокуратуре Алтайского края вместе с Яковом Хорошевым, который в феврале 2019 года занял кресло прокурора Новосибирской области.

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Службу в правоохранительных органах Игорь Мищенко начал в 2002 году следователем. Затем он последовательно занимал должности прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции краевой прокуратуры, прокурора Калманского района Алтайского края, зампрокурора Барнаула, начальника отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры Алтайского края.С марта 2017 года работал начальником отдела кадров прокуратуры Алтайского края.

Константин Воронов