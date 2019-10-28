В Сибири подешевел борщевой набор

В сентябре годовая инфляция в Сибири замедлилась до 4,5%, месяцем ранее она составляла 4,9%. По данным Сибирского ГУ Банка России, максимальный вклад в замедление инфляции внесли цены на продукты питания — годовой темп прироста цен на продовольствие уменьшился в сентябре до 4,8% после 5,6% в августе.

«В Сибирском федеральном округе в сентябре на 10-13% дешевле, чем год назад, стоили овощи борщевого набора: картофель, свекла, морковь, а также помидоры»,— сообщает сибирское управление банка. Это, по их оценкам объясняется тем, что в этом году темпы уборки картофеля и овощей и их объемы в Сибири выше, чем в прошлом.

Годовая непродовольственная инфляция в Сибири замедлилась до 3,3% в сентябре после 3,6% в августе. «Основной вклад в замедление роста цен внесли легковые автомобили, динамика потребительского спроса на которые остается слабой и ограничивает возможности повышения цен»,— говорят специалисты банка.

Оксана Павлова