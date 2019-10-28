Структура «Кузбассразрезугля» реконструирует четыре элеватора в Сибири

Структура АО «Кузбассразрезуголь» — ТД «Восточный поток» — планирует реконструировать в Сибири четыре элеватора, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора по финансовым вопросам торгового дома Алексея Постригайло.

«К элеваторам мы будем готовы подойти в 2021 году, мы модернизируем пять элеваторов, четыре из которых в Сибири и один, как минимум, в Амурской области. Объем инвестиций — более 1,1 млрд руб.»,— говорит представитель компании. По его словам, речь идет об элеваторах в Новосибирской и Омской областях, а также в Красноярском и Алтайском краях.

В середине октября на совещании по вопросам экспорта зерна представитель «Кузбассразрезугля», руководитель создающегося зернового терминала в порту Зарубино Иван Юзефович сообщал, что пока порт, находящийся в 70 км от границы с Китаем, не осуществляет перевалку зерновых. «Для нас это несколько новая тема. Но решили реализовать такой проект и дать возможность Сибирскому федеральному округу и Дальневосточному открыть восточные зерновые ворота. Порт дает возможность перевалки 1,2 млн т грузов»,— рассказывал он.

По его словам, проект создания зернового терминала в порту будет реализован в несколько этапов. «Первый этап мы реализуем за собственные средства. В ноябре будет завершено строительство напольного склада на 5 тыс. т, реконструируем железнодорожную разгрузку. Второй склад на 5 тыс. т будет запущен в начале следующего года Второй этап — строительство зернового терминала на 4 млн тонн — планируется к концу 2022-го или началу 2023 года»,— говорил Иван Юзефович на совещании.

О том, почему сибирских сельхозпроизводителей призвали наращивать экспортные поставки, читайте в материале “Ъ” «Зерно сомнения»

Оксана Павлова