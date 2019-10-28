Следователи проводят проверку после взрыва в жилом доме Новокузнецка

Следственный комитет России по Кемеровской области проводит проверку по факту получения мужчиной и женщиной травм после хлопка в сейфе в жилом доме Новокузнецка. Как сообщает пресс-служба ведомства, 26 октября в одну из городских больниц доставлены 66-летний мужчина и 63-летняя женщина с травмами различной степени тяжести.

По предварительной информации, днем в минувшую субботу мужчина пришел в квартиру двоюродной сестры, чтобы открыть сейф с охотничьими принадлежностями ее умершего супруга. «При помощи болгарки он стал распиливать сейф, произошел хлопок, металлическую конструкцию разорвало. Жильцы дома вызвали сотрудников МЧС, полиции и скорую помощь, потерпевших госпитализировали»,— говорится в сообщении следственного управления.

Как сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, в воскресенье на месте ЧП на улице Мира, 10 в Новоильинском районе работал оперативный штаб. «Все службы сработали оперативно, пожар был локализован очень быстро,— написал господин Кузнецов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».— Сегодня к работе привлечены специалисты института "Кузбасспроект", которые дадут профессиональную оценку возможных нарушений в целом дома и локальных конструкций». Мэр добавил, что специалисты проводят работы по усилению стойкости элементов дома. Кроме того, решено выкупить три квартиры за счет муниципалитета.

Юрий Зуев