СКР проверит работу дорожников после ДТП с восемью погибшими на Алтае

Следователи проверят деятельность дорожных организаций, в обязанности которых входит контроль за качеством и безопасностью дороги в Топчихинском районе Алтайского края, где в минувшие выходные в ДТП погибли восемь человек. По данным представителя краевого управления Следственного комитета России Людмилы Рязанцевой, следствие считает, что предупреждающие и ограничительные знаки, а также зона их действия не достаточно информативны на участке трассы, где произошла трагедия.

Напомним, утром 26 октября на участке автодороги Барнаул—Рубцовск произошло столкновение легкового автомобиля Nissan Presage и микроавтобуса Fiat Ducato. В аварии погибли четыре пассажира легковушки, в том числе ребенок, а также четыре участницы творческого коллектива, ехавшие в микроавтобусе. Еще несколько пассажиров госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. По данным СКР, следователи назначили экспертизы по факту случившегося, устанавливаются свидетели аварии.

Оксана Павлова