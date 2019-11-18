Владимир Мединский, министр культуры РФ

Сетевой конфуз

На культурном форуме в Санкт-Петербурге министр культуры Владимир Мединский сделал очередное громкое заявление: «У кого до сих пор в закладках нет сайта "Культура.рф", тот не может называть себя культурным человеком». По словам министра, «самую главную <…> и самую популярную из серьезных культурных площадок в интернете» посещают от 100 до 150 тысяч человек в день (портал создан в 2012 году Минкультом). Как всегда в таких случаях, когда дело касается Сети, она реагирует мгновенно: в тот же вечер популярное сетевое издание опросило известных деятелей культуры, знают ли они о существовании такого сайта. Удивленные Михаил Боярский, Василий Лановой, актер Иван Янковский сообщили изданию, что ничего не слышали о таком портале. Цифра «150 тысяч человек в день» звучит, может быть, и неплохо. Но, возможно, министра забыли проинформировать, что синонимом «популярности» в Сети сегодня является цифра «миллион» — подписчиков, зрителей или посетителей видеоблога или личной странички. А в итоге с министром случился конфуз… Не самый крупный прокол, конечно, но отражает важную тенденцию: российские чиновники до сих пор имеют очень приблизительное представление о виртуальной реальности. Это было бы простительно 20 или даже 10 лет назад, но сегодня, когда активными пользователями интернета являются 92,8 млн человек, или 76% населения России (по официальным данным), такое незнание или попытки «победить Сеть» выглядят неубедительными.

Михаил Серафимов