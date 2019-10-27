«Зенит» сложил «Крылья»

«Зенит» обыграл в Самаре «Крылья Советов», забив два безответных мяча. Причем второй влетел в ворота соперника перед самым финальным свистком. После проигрыша «Локомотива» «Спартаку» в московском дерби «Зенит» занял первую строчку в турнирной таблице.

«Зенит» приехал в Самару после матча в Лиге чемпионов, в котором он проиграл «Лейпцигу» со счетом 1:2. И главная новость, пожалуй, состояла в том, что на игру против «Крыльев Советов» не вышел Артем Дзюба. Сказали, что у него легкое повреждение. Впрочем, главный бомбардир сине-бело-голубых оказался в запасе — на случай усиления.

«Зенит» ожидаемо захватил инициативу и осаждал ворота соперника весь первый тайм. Однако подойти к ним близко было довольно трудно, так как игроки «Крыльев» едва ли не всем составом оборонялись. Тогда петербуржцы стали бить издали, как волк из сказки про трех поросят дул на непрочные домишки Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа. Один Себастьян Дриусси ударил по воротам Сергея Рыжикова три раза. Один раз попал в своего же игрока — Ярослава Ракицкого. Гола не случилось. Тогда дело взял в свои руки защитник Юрий Жирков. Он пришел на розыгрыш углового, дождался отскока и вогнал мяч под перекладину, не дав ему опуститься на газон. Это уже второй такой «убойный» удар Жиркова — первый он нанес в матче со «Спартаком», когда «Зенит» победил в Москве 1:0.

После перерыва «Зенит» продолжил аттракцион нереализованных моментов. Было видно, что петербуржцы несколько утомлены после матча в Лейпциге. А «Крылья» стали чаще контратаковать, что сделало счет 1:0 еще боле хрупким. Венцом атакующей деятельности гостей стал момент, когда вышедший на замену Артем Дзюба выкатил мяч Сердару Азмуну, тому никто не мешал забивать, но иранский форвард известен тем, что из простых ситуаций не забивает, поэтому мяч полетел мимо дальней штанги.

Матч, наверное, так и закончился бы, если бы не Дзюба. Все-таки не зря Сергей Семак его выпустил на замену. Без него не хватает остроты в атаке. Да и «Крылья» пошли отыгрываться, оголив тылы. Именно в таком эпизоде, когда стрелка часов отсчитывала последние секунды матча, Азмун прорвался с центра поля к штрафной хозяев, выложил мяч Дзюбе, и тот послал его в сетку мимо Сергея Рыжикова. Закономерная, хотя и нервная победа «Зенита». Снова сине-бело-голубые плохо реализовывали моменты — это их старая проблема.

Артем Дзюба забил свой девятый мяч в РПЛ и приблизился к лучшим бомбардирам — Александру Соболеву из «Крыльев Советов» и Элдору Шомуродову из «Ростова» (у них по 10 голов). Теперь «Зениту» предстоит матч 1/8 финала Кубка России против «Томи», клуба Футбольной национальной лиги (первый дивизион), на «Газпром Арене»: он состоится в среду. А в субботу зенитовцы примут там же ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ.

Юрий Балетов