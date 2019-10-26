«Молот-Прикамье» одолел «Ижсталь»

Очередной матч в рамках чемпионата ВХЛ-Кубок шёлкового пути «Молот-Прикамье» провел в столице Удмуртии. В Ижевске подопечным Павла Десяткова сумели продлить свою выигрышную серию. Забросив по шайбе в первом и втором периоде и не пропустив ни одной, «молотобойцы» в итоге победили 2-0. Наставник пермяков, правда, остался недоволен качеством игры команды.

«Иногда бывает так, что при не самой хорошей игре добиваешься результата. Сегодня именно такой день, когда наша команда играла, не очень хорошо, но, тем не менее, результат достигнут. Те ошибки, которые мы совершали, где-то вратарь подчистил. За это спасибо ему огромное. Ну и, наверное, соперникам в завершении не хватило хладнокровия. А так соперник моментами играл лучше», — прокомментировал главный тренер пермского клуба Павел Десятков.

Теперь ХК «Молот-Прикамье» проведет два матча на домашнем льду. 31 октября против «Тороса» и 2 ноября против «Нефтяника».