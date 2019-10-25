«ФОРА-БАНК» – банк с культурным акцентом

В центре Перми, на Комсомольском проспекте, 38, открылся новый центральный офис Филиала АКБ «ФОРА-БАНКА» (АО) в г. Перми. Помещение отличается оригинальным дизайном и создает комфортные условия для клиентов. На втором этаже открылась выставка известного художника Юрия Лапшина. Таким образом, АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Перми не только делает ставку на качественное обслуживание, но и вносит свой вклад в создание культурной среды города.

Проводить художественные выставки Филиал АКБ «ФОРА-БАНК»(АО) в г. Перми начал еще в предыдущем офисе – на Комсомольском проспекте, 1. Там также экспонировались работы Юрия Лапшина и его ученицы Ксении Беляевой. Как отметила заместитель председателя правления АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) Елена Оздоева, в новом офисе этот формат приобретает новый масштаб, а в дальнейшем такая практика будет распространена и на филиалы банка в других городах.

Многие коллеги АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в последнее время экспериментируют и пытаются из чисто финансовых учреждений превратиться в заведения более широкого профиля. «Банки ищут разные форматы. Кто-то открывает банк-кафе, кто-то IT-банк, но мы бы хотели стать маленьким центром культуры», – сказала Елена Оздоева. Она также напомнила, что пермский филиал участвует в благотворительных программах: дружит с Пермским хореографическим училищем, поддерживает школу-интернат в Губахе и фестиваль «Тайны горы Крестовой».

Выигрывать вместе с клиентами

АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) – универсальный коммерческий банк, работающий с предприятиями всех форм собственности и физическими лицами с 1992 года. Основные направления бизнеса – кредитование и расчетно-кассовое обслуживание коммерческих предприятий, привлечение вкладов и кредитование частных лиц.

По данным на 1 июля 2019 года, входит в топ-100 банков России по размеру активов и включает в себя 120 структурных подразделений в 16 регионах России. В Перми расположено два дополнительных офиса, две операционные кассы вне кассового узла и только что презентованное отделение Филиала на Комсомольском проспекте, 38.

Управляющий пермским филиалом «ФОРА-БАНКА» Василий Шилов выразил уверенность, что «в новом флагманском офисе будет удобнее, интереснее и эффективнее для любимых клиентов».

Заместитель управляющего филиалом Юрий Кожевников рассказал, что основную часть клиентов АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) составляет малый и средний бизнес. «У нас есть пакетные предложения, но важнее всего – скорость принятия решений и индивидуальный подход к каждому клиенту, к каждой его потребности и кредитной заявке, нахождение единственно правильного решения и помощь, согласно нашему слогану «Выигрываем вместе!» – отметил Юрий Кожевников.

Основную долю клиентов составляют промышленные предприятия, некоторые из них – градообразующие; строители, оптовые и розничные торговые компании, автодилеры.

Преуспел банк в сфере услуг для физических лиц – он является одним из лидеров рынка по объему валютно-обменных операций. «Доля наших пяти офисов в Перми –примерно 15% как по продаже, так и по покупке валют. В городе у всех на слуху, что если нужна валюта – иди в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). Помимо двух основных валют у нас есть швейцарские франки и английские фунты», – подчеркнул Юрий Кожевников.

Развивает АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) и потребительское, и ипотечное кредитование по сниженной ставке. Кроме того, клиенты теперь имеют возможность проводить ипотечные сделки через депозитарные ячейки, что дает дополнительную страховку клиенту, а может, и с помощью аккредитива, это вообще бесплатно.

АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) – один из лидеров в России по депозитарным сделкам, и впервые в Перми в новом офисе «ФОРА-БАНКА» стала доступна такая услуга, как банковские депозитарные ячейки, доступ к которым открыт семь дней в неделю.

Эксперт по финансам и издатель Эдуард Матвеев провел для гостей один из модулей своих детских тренингов, посвященный работе с долгами. «Вопрос доверия всегда тесно связан с банками, особенно сейчас, в кризис. Очень большой государственный банк – это плохо. Маленький региональный – тоже источник риска. В «ФОРА-БАНКЕ» – удачное сочетание: он крупный, но не государственный. Со своей изюминкой, дорожит конфиденциальностью клиентов, что тоже важно, особенно на фоне последних новостей (об утечке персональных данных клиентов из крупнейшего госбанка. – Прим. Ред.)», – сказал на презентации офиса Эдуард Матвеев.

Культурный акцент

На центральной лестнице и в помещениях второго этажа офиса – переговорной комнате и кабинетах руководства – разместилась экспозиция работ Юрия Лапшина. Он представил разноплановые картины, созданные в разное время и отличающиеся по стилю. «Я люблю сочетание черного и красного, и зовущего, жемчужного серого. Я решил, что в этом пространстве можно показать то, что будет интересно сотрудникам и клиентам», – поделился художник.

Как пояснил господин Лапшин, он постарался, чтобы картины перекликались с тем, что будет происходить в этих помещениях – принятие решений, переговоры. Фантастические и абстрактные сюжеты, оригинальные цветовые решения работ Юрия Лапшина оттеняют строгое пространство офиса, притягивают внимание и в то же время странным образом помогают сконцентрироваться.

«Для меня эта площадка – в том числе и театр. Здесь пройдет множество встреч, историй, которые будут придумываться сотрудниками банка и его клиентами. Они станут и зрителями, и участниками», – сказал художник, проводя экскурсию для гостей.