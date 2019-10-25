Подвели итоги Свыше 90 бизнес-инициатив направили в органы власти комитеты ЮУТПП в 2019 году

На заседании Совета по координации работы общественных формирований Южно-Уральской торгово-промышленной палаты подвели итоги деятельности комитетов в 2019 году и определили задачи на 2020 год.



С итоговым докладом выступил вице-президент ЮУТПП Сергей Ермаков. Он напомнил, что в Южно-Уральской торгово-промышленной палате действуют 20 общественных формирований, в том числе, 17 профильных комитетов, комиссия по стратегическому развитию ЮУТПП, совет по координации работы общественных формирований ЮУТПП и координационный совет Арбитражного суда Челябинской области.

Задача общественных формирований – содействовать развитию предпринимательской деятельности, поднимать наиболее острые «бизнес-вопросы» и привлекать к их обсуждению представителей органов государственной власти. На сегодняшний день в состав комитетов входит более 200 предпринимателей.

Для эффективного взаимодействия с властью Южно-Уральской торгово-промышленной палатой заключено 164 соглашения о сотрудничестве, в том числе с правительством, Законодательным собранием, прокуратурой и главным управлением МВД России по Челябинской области, управлением Федеральной антимонопольной службы, главами муниципальных образований.

Круг деловых партнеров постоянно расширяется. Так, в 2019 году палата подписала соглашения о сотрудничестве с комитетом управления Нового района Харбина (провинция Хэйлунцзян в Китае) и Банком ВТБ. Актуализировало соглашение с Фондом развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса.

В целях поддержки, развития и защиты бизнеса общественные формирования ЮУТПП в 2019 году провели 31 мероприятие – заседания, семинары, круглые столы и конференции. Участие в них приняло более тысячи человек. А по их итогам разработано свыше 90 предложений и инициатив предпринимательского сообщества по совершенствованию нормативной правовой базы. Все они направлены в органы законодательной и исполнительной власти, а также в ТПП РФ для дальнейшего рассмотрения в соответствующих профильных комитетах Государственной Думы РФ.

Кроме этого, комитеты продолжают активно работать над оценкой регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов.

«Эффективность ОРВ во многом зависит от активности представителей экспертного сообщества, их готовности принять участие в обсуждении разрабатываемых и действующих нормативных правовых актов, - отметил на заседании вице-президент ЮУТПП Сергей Ермаков. – Оценка регулирующего воздействия станет главной темой предстоящего заседания Правления ТПП РФ, которое состоится 30 октября. С докладом об этом приоритетном направлении работы в Москве выступит президент ЮУТПП Федор Дегтярев».

Среди задач, поставленных Советом координации на 2020-й год: совместные мероприятия между профильными комитетами ЮУТПП по актуальным вопросам социально-экономического развития Челябинской области и взаимный обмен информацией, проведение обучающих семинаров, круглых столов, конференций и консультаций для субъектов МСБ, а также – взаимодействие с профильными комитетами, действующими при торгово-промышленной палате России.