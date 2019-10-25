Балтайскому району вернули электросетевой комплекс

Прокуратура Саратовской области вернула в собственность Балтайского района объекты электросетевого комплекса. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в 2017 году администрация района заключила с юридическим лицом договор купли-продажи из двух нежилых зданий и земельных участков под ними. Комплекс предназначен для электроснабжения жителей муниципалитета, объектов социального и культурного значения. Объект был выставлен на аукцион, где единственным критерием определения победителя являлась цена, иные параметры (наличие лицензии, опыт, возможность эксплуатации объектов) в ходе торгов не оценивались.

Прокуратура области вышла в суд с иском о признании договора купли-продажи недействительным и применении последствий недействительности сделки. Эти требования были удовлетворены.

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Марина Ковалева