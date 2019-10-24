История Push

В мобильном приложении Райффайзен-Онлайн появилась история уведомлений, в которой хранятся все сообщения, полученные клиентом через Push, – транзакционные, информационные, маркетинговые, а также 3-D Secure. Вкладка будет доступна на всех устройствах на iOS и Android. Сообщения будут храниться в течение трех месяцев.



Большинство пользователей мобильного приложения Райффайзен-Онлайн предпочитают получать уведомления в виде Push. При этом только 10% клиентов при установке мобильного приложения возвращаются на SMS-оповещения. Согласно внутренним исследованиям, направленным на изучение потребностей клиента, основным блоком при принятии решения о переходе на Push для многих является отсутствие возможности сохранить информацию и вернуться к ней позже.

«Push-уведомления подключили большинство пользователей Райффайзен-Онлайн, так как Push удобные и более детализированные, чем SMS. Мы продолжаем использовать SMS как резервный канал, если Push по каким-либо причинам не доставлен клиенту. История уведомлений сделает работу с Push еще более удобной – клиент сможет вернуться к отправленному банком сообщению в два клика», — прокомментировала Варвара Курникова, начальник отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка.

Где хранятся Push-уведомления

История уведомлений появилась во вкладке «Входящие» (колокольчик на главном экране), в блоке «Уведомления». Там хранятся все сообщения, полученные клиентом через Push. Транзакционные уведомления будут доступны клиентам с подключенным сервисом «Уведомления об операциях».

С момента запуска в 2018 году Push-уведомления постоянно развиваются: текст сообщений был оптимизирован для лучшей читаемости, реализованы deeplinks для перехода на экраны приложения и лендинги, повышен процент успешно доставленных Push-уведомлений.