Борис Титов согласовал кандидатуру бизнес-омбудсмена Хакасии

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов согласовал кандидатуру Василия Кудашкина для назначения на должность бизнес-омбудсмена Хакасии, сообщила пресс-служба республиканского парламента. Ранее его кандидатуру одобрило предпринимательское сообщество региона. Теперь депутаты Верховного совета Хакасии на сессии 30 октября должны принять решение о назначении Василия Кудашкина на пост.

Василий Кудашкин занимал пост бизнес-омбудсмена Хакасии последние шесть лет, а в мае 2019 года его полномочия истекли. После этого в республики провели конкурс по выбору нового уполномоченного. В нем победил лидер регионального отделения Партии роста Александр Мяхар (уже не руководит отделением.— “Ъ”), но депутаты Верховного совета Хакасии не утвердили его кандидатуру и запустили процедуру выборов заново. Во втором конкурсе конкурентом Василия Кудашкина стал бывший замминистра экономического развития региона Данил Королев, но большинство представителей бизнеса не стали за него голосовать.

О том, как проходили повторные выборы бизнес-омбудсмена, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Защита и нападение»

Юлия Сасевич