ПСБ выступил стратегическим партнером Всероссийского форума предпринимателей «XV Съезд лидеров “Опоры России”» в Екатеринбурге

Промсвязьбанк выступил стратегическим партнером Всероссийского форума предпринимателей «XV Съезд лидеров “Опоры России”», который прошел в 16 по 19 октября 2019 года в Екатеринбурге.



В рамках форума ПСБ представил фотовыставку «Бизнес в объективе». Все 19 участников — представители уральского бизнеса: владельцы и руководители небольших производственных предприятий, логистических центров, кафе, винных лавок, консалтинговых, юридических и event-агентств, производителей различных товаров.

Ринат Иржанов, управляющий Уральским филиалом ПСБ: «Мы не можем остаться в стороне, когда проходят события, подобные Всероссийскому форуму предпринимателей «Съезд лидеров “Опоры России”». Уже не первый год мы являемся стратегическими партнерами “Опоры России”, которая стремится на государственном уровне выработать наиболее эффективные пути развития предпринимательства в России. ПСБ-банк традиционно поддерживает малый и средний бизнес, амбициозные и инновационные проекты, предоставляя комплексное банковское обслуживание, высокотехнологичные банковские продукты и услуги. Проекту “Бизнес в объективе” в 2019 году исполнилось пять лет. Он направлен на популяризацию роли предпринимательства в социально-экономическом развитии страны и через фотографию показывает обществу лицо малого и среднего бизнеса, его повседневную жизнь. За это время в проекте приняли участие более 800 бизнесменов со всей страны и было проведено около 200 выставок от Владивостока до Калининграда. Наш фото-проект — форма, которой мы выражаем уважение и поддержку российским предпринимателям».

В рамках пленарного заседания ПСБ представил результаты Индекса Опоры RSBI по итогам II квартала 2019 года. «Исследование бизнес-самочувствия МСБ и другие проекты, которые мы реализуем вместе с предпринимателями, исключительно важны для банка. Они позволяют банку чувствовать потребности бизнеса, своевременно реагировать на запросы предпринимателей, создавая актуальные продукты и лучшие условия для обслуживания»,— комментирует управляющий Уральским филиалом ПСБ Ринат Иржанов.

Интерес участников форума вызвал круглый стол «Реализация национального проекта по поддержке предпринимательства. Государственные программы финансирования бизнеса в регионе», организованный ПСБ. Свои программы представили Фонд поддержки предпринимательства, региональный Фонд развития промышленности, Фонд развития моногородов. ПСБ рассказал об основных параметрах и реализации Программы льготного кредитования МСП.

Юлия Власова, заместитель управляющего Уральским филиалом ПСБ: «По состоянию на 1 октября 2019 года, общая сумма заключенных договоров по программе льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках нацпроекта “МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” составила в ПСБ 7,9 млрд руб., общая сумма выданных средств — 6,5 млрд руб. Предприниматели получают льготные кредиты по ставке не более 8,5%. Мы видим интерес со стороны бизнеса к программам государственной поддержки. Очень важно помочь предпринимателям разобраться в критериях программ, подобрать подходящую для своего проекта, поддержать на этапе подготовки документов».