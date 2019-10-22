Месторождение деловых контактов

22 октября на «Пермской ярмарке» открылись две промышленные выставки: выставка технологий и оборудования для нефтяной, газовой и химической промышленности «Нефть и газ. Химия» и выставка технологий, оборудования и спецтехники для добычи и обогащения руд и минералов «Рудник».
Пермский край — регион с развитой промышленной экономикой и высоким научным потенциалом. Именно на территории Прикамья находится одно из крупнейших в мире — Верхнекамское месторождение калийных солей. Здесь работают такие промышленные «гиганты» отрасли, как «Уралкалий», «ЛУКОЙЛ» и «ЕвроХим», добываются миллионы тонн нефти, выявлено и разведано более тысячи месторождений полезных ископаемых.
Выставка «Нефть и газ. Химия» уже более 20 лет становится местом встречи бизнеса и власти, площадкой для заключения выгодных контрактов и обсуждения перспектив нефтегазовой отрасли. Чтобы более полно показать ситуацию на промышленном рынке, проект проходит параллельно с выставкой добывающей отрасли — «Рудник». Вместе они соберут на «Пермской ярмарке» 130 компаний из России, а также Германии, Австралии, Китая и Японии.
«Выставки «Нефть и газ. Химия» и «Рудник» являются уникальной площадкой, где можно провести переговоры, достигнуть договоренностей с производителями оборудования или с потребителями, — говорит Олег Владимирович Доброхотов, заместитель главного инженера по горным работам ПАО «Верхнекамская Калийная Компания». — Хотелось бы пожелать всем участникам не только встретиться с постоянными партнерами, но и найти новые бизнес-контакты, заключить выгодные контракты».
В рамках деловых мероприятий участники обсудят нормы технологического проектирования, трудности согласования проектной документации, проблемы безопасности производств, а также вопросы цифровизации промышленности: цифровое информационное моделирование объектов, программы для BIM-проектирования и другие.
Профессиональными партнерами выставок «Нефть и газ. Химия» и «Рудник» стали ведущие отраслевые компании: ПАО «Уралкалий», ПАО «Верхнекамская Калийная Компания», ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат», Группа организаций ПАО «ЛУКОЙЛ», что подчеркивает их высокий статус и авторитетность в промышленном сообществе.
«Мы с вами все вместе делаем одно большое и великое дело — мы разрабатываем уральские недра, а компании-поставщики и производители оборудования нам в этом помогают, — поприветствовал участников и гостей выставок Евгений Викторович Батяев, главный инженер ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат». — Выставки, такие как «Нефть и газ. Химия» и «Рудник», дают нам шанс узнать о новых достижениях наших партнеров, сделать разработку недр эффективной и безопасной».
Ежегодно участниками выставок становятся более 3000 специалистов — это сотрудники инженерно-технических отделов, руководители отделов и служб, высшее руководство промышленных предприятий регионального и федерального уровня.
Выставки «Нефть и газ. Химия» и «Рудник» пройдут на «Пермской ярмарке» (шоссе Космонавтов, 59) с 22 по 25 октября. Для участия необходима предварительная регистрация, доступная на сайтах oil.expoperm.ru и mine.expoperm.ru
Выставочное объединение «Пермская ярмарка» — один из лидеров выставочного бизнеса в регионах России, член Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок. Ежегодно команда «Пермской ярмарки» проводит более 30 мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровней: выставки, форумы и конгрессы. Специалисты компании также реализуют проекты в Екатеринбурге, Оренбурге, Казани, Дагестане. За год мероприятия «Пермской ярмарки» посещают более 300 тыс. человек.