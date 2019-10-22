Месторождение деловых контактов

Пермский край — регион с развитой промышленной экономикой и высоким научным потенциалом. Именно на территории Прикамья находится одно из крупнейших в мире — Верхнекамское месторождение калийных солей. Здесь работают такие промышленные «гиганты» отрасли, как «Уралкалий», «ЛУКОЙЛ» и «ЕвроХим», добываются миллионы тонн нефти, выявлено и разведано более тысячи месторождений полезных ископаемых.

Выставка «Нефть и газ. Химия» уже более 20 лет становится местом встречи бизнеса и власти, площадкой для заключения выгодных контрактов и обсуждения перспектив нефтегазовой отрасли. Чтобы более полно показать ситуацию на промышленном рынке, проект проходит параллельно с выставкой добывающей отрасли — «Рудник». Вместе они соберут на «Пермской ярмарке» 130 компаний из России, а также Германии, Австралии, Китая и Японии.

«Выставки «Нефть и газ. Химия» и «Рудник» являются уникальной площадкой, где можно провести переговоры, достигнуть договоренностей с производителями оборудования или с потребителями, — говорит Олег Владимирович Доброхотов, заместитель главного инженера по горным работам ПАО «Верхнекамская Калийная Компания». — Хотелось бы пожелать всем участникам не только встретиться с постоянными партнерами, но и найти новые бизнес-контакты, заключить выгодные контракты».

В рамках деловых мероприятий участники обсудят нормы технологического проектирования, трудности согласования проектной документации, проблемы безопасности производств, а также вопросы цифровизации промышленности: цифровое информационное моделирование объектов, программы для BIM-проектирования и другие.

Профессиональными партнерами выставок «Нефть и газ. Химия» и «Рудник» стали ведущие отраслевые компании: ПАО «Уралкалий», ПАО «Верхнекамская Калийная Компания», ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат», Группа организаций ПАО «ЛУКОЙЛ», что подчеркивает их высокий статус и авторитетность в промышленном сообществе.

«Мы с вами все вместе делаем одно большое и великое дело — мы разрабатываем уральские недра, а компании-поставщики и производители оборудования нам в этом помогают, — поприветствовал участников и гостей выставок Евгений Викторович Батяев, главный инженер ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат». — Выставки, такие как «Нефть и газ. Химия» и «Рудник», дают нам шанс узнать о новых достижениях наших партнеров, сделать разработку недр эффективной и безопасной».

Ежегодно участниками выставок становятся более 3000 специалистов — это сотрудники инженерно-технических отделов, руководители отделов и служб, высшее руководство промышленных предприятий регионального и федерального уровня.

Выставки «Нефть и газ. Химия» и «Рудник» пройдут на «Пермской ярмарке» (шоссе Космонавтов, 59) с 22 по 25 октября. Для участия необходима предварительная регистрация, доступная на сайтах oil.expoperm.ru и mine.expoperm.ru