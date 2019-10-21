«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Что выбрать инвесторам, желающим вложить миллион и более рублей? Где есть хорошая доходность и желательно минимальные риски? Существующие варианты для инвестиции экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с портфельным управляющим инвестиционной компании QBF Денисом Иконниковым.

Олег Богданов: Что можно, так сказать, подобрать для инвесторов?

Денис Иконников: Я бы сейчас отработал идею снижения ключевой Центрального банка на заседании 25 октября. И я бы отрабатывал ее через три индексные бумаги, которыми я занимаюсь больше всего в индексе Московской биржи — это ЛУКОЙЛ, «Газпром» и Сбербанк преф. Они самые ликвидные, и именно в них будет приток капитала. Учитывая, что их дивидендная доходность, особенно после новой дивидендной политики ЛУКОЙЛа, будет порядка 10%, я думаю, инвесторы оценят снижение путем роста бумаг этих трех компаний.

Полная версия программы: