«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Что выбрать инвесторам, желающим вложить миллион и более рублей? Где есть хорошая доходность и желательно минимальные риски? Существующие варианты для инвестиции экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с портфельным управляющим инвестиционной компании QBF Денисом Иконниковым.
Олег Богданов: Что можно, так сказать, подобрать для инвесторов?
Денис Иконников: Я бы сейчас отработал идею снижения ключевой Центрального банка на заседании 25 октября. И я бы отрабатывал ее через три индексные бумаги, которыми я занимаюсь больше всего в индексе Московской биржи — это ЛУКОЙЛ, «Газпром» и Сбербанк преф. Они самые ликвидные, и именно в них будет приток капитала. Учитывая, что их дивидендная доходность, особенно после новой дивидендной политики ЛУКОЙЛа, будет порядка 10%, я думаю, инвесторы оценят снижение путем роста бумаг этих трех компаний.
Полная версия программы:
просмотров: 172859
просмотров: 121486
просмотров: 104722
просмотров: 93665
просмотров: 76144