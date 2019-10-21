Рекламодатели обсудят лучший опыт использования больших данных в рекламе, маркетинге и продажах

На этой неделе, 24 и 25 Октября, на Саммите Digital Branding. Best Cases 2019 руководители крупнейших компаний представят лучшие кейсы использования Big Data в стратегиях ведущих брендов.

Сегодня внимание бизнес-сообщества захвачено взрывным ростом информации, развитием платформ и технологий её использования: Big Data, Искусственный интеллект, Машинное Обучение, Цифровая Трансформация, Персонализация, CRM – эти слова звучат сегодня повсюду. Многие компании по всему миру активно инвестируют в технологии и платформы работы с большими данными, расширяя возможности цифровых коммуникаций и онлайн-продаж. При этом реализованных проектов на основе больших данных пока немного, ещё меньше тех, кто готов делиться своим передовым опытом и аналитикой.

Организаторы конференции пригласили к участию лидеров рынка, успешно использующих большие данные для решения задач бренда, маркетинга и продаж.

В панельной сессии " Customer Benefit Strategy as a Business Strategy " вице-президент ПАО «Вымпелком» Джордж Хелд, старший диджитал директор McDonald's Андрей Байков, директор маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева и директор по маркетингу Instamart Елена Иванова поделятся своим опытом диалога с клиентами, а генеральный директор Segmento Александр Худолей и директор по продуктам IT-компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков представят рекламодателям новую возможность таргетировать рекламу на 90% сайтах рунета на основе фискальных данных.

Лейтмотивом большинство выступлений форума станет персонализация коммуникаций. Диджитал менеджер Kimberly-Clark Станислав Пототский покажет, как с помощью дата- технологий привлечь новых потребителей и построить лояльность существующих, директор цифрового департамента ГК ФСК Артём Загоруйко поделится опытом продажи квартир с помощью персонализации, маркетинг-менеджер MasterСard Юлия Иванова продемонстрирует, как забота о клиенте отражается на показателях лояльности, а бренд-менеджер PepsiCo Артур Серопян расскажет, как бренд Merinda нашел подход к поколению Z в социальных сетях.

В программе конференции будет представлен цифровой опыт более 60-ти компаний, большинство из которых впервые озвучат свои проекты публично. Среди них такие известные бренды как Lay’s, Mars, Orbit, MasterCard, McDonald’s, Leroy Merlin, Beeline, МТС, Unilever, Kimberly-Clark, Hasbro, Domino's Pizza, Johnson&Johnson, BMW, KODA, IKEA, Danone, Ниармедик, Reckitt Benckiser, Campina, X5 Retail Group, Ferrero, Yandex, Google.

Особое внимание участники форума уделят предсказательной аналитике, использованию машинного обучения и искусственного интеллекта, влиянию на путь к покупке и новым форматам продаж через социальные сети.

Главная Тема Х Юбилейного форума Digital Branding - "Большие Данные для Маркетинга и Продаж". В рамках деловой программы участники саммита обсудят, как меняется культура коммуникаций и потребления, и какие технологии позволяют удовлетворить запросы и требования потребителей в Цифровую Эру.

Программа Саммита и регистрация делегатов на Сайте>>

24-25 Октября 2019

Москва, Центр Digital October

Берсеньевская наб. 6, стр 3

Оргкомитет Саммита 8(495) 787-85-63