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Главные игроки ИКТ-сектора Китая

"Информационные технологии". Приложение от , стр. 1
Компания Отрасль Выручка (€ млрд) Интенсивность исследований и разработок (%) Количество сотрудников (тыс.) Капитализация (€ млрд)
Huawei Электроника 77,3 15 180 нет данных
China Telecom Телекоммуникации 46,9 0,3 284 6
Lenovo Электроника 37,8 3 54 5,1
Alibaba Интернет-торговля 32 9 66 366,6
Tencent Инвестиции и онлайн-сервисы 30,4 7 45 333,4
Midea Group Бытовая техника 28,4 4 102 33,1
Haier Бытовая техника 20,2 3 77 11
TCL Электроника, бытовая техника 14,1 4 75 4,1
ZTE Телекомоборудование, электроника 13,9 13 75 10,5
BOE Technology Group Электроника 11,6 3 63 0,3
Baidu Онлайн-сервисы 10,9 15 39 52
NetEase Онлайн-сервисы 6,9 8 20 30,2
Hikvision Электроника 5,3 8 26 29,9
Ctrip.com Онлайн-сервисы 3,4 31 37 22,5
FiberHome Телекоммуникации 2,6 10 14 3,5

Источник: Tadviser; данные за 2017–2018 финансовый год.

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