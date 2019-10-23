Главные игроки ИКТ-сектора Китая

|
|Компания
|Отрасль
|Выручка (€ млрд)
|Интенсивность исследований и разработок (%)
|Количество сотрудников (тыс.)
|Капитализация (€ млрд)
|Huawei
|Электроника
|77,3
|15
|180
|нет данных
|China Telecom
|Телекоммуникации
|46,9
|0,3
|284
|6
|Lenovo
|Электроника
|37,8
|3
|54
|5,1
|Alibaba
|Интернет-торговля
|32
|9
|66
|366,6
|Tencent
|Инвестиции и онлайн-сервисы
|30,4
|7
|45
|333,4
|Midea Group
|Бытовая техника
|28,4
|4
|102
|33,1
|Haier
|Бытовая техника
|20,2
|3
|77
|11
|TCL
|Электроника, бытовая техника
|14,1
|4
|75
|4,1
|ZTE
|Телекомоборудование, электроника
|13,9
|13
|75
|10,5
|BOE Technology Group
|Электроника
|11,6
|3
|63
|0,3
|Baidu
|Онлайн-сервисы
|10,9
|15
|39
|52
|NetEase
|Онлайн-сервисы
|6,9
|8
|20
|30,2
|Hikvision
|Электроника
|5,3
|8
|26
|29,9
|Ctrip.com
|Онлайн-сервисы
|3,4
|31
|37
|22,5
|FiberHome
|Телекоммуникации
|2,6
|10
|14
|3,5