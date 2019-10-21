«Притягательные» возможности для бизнеса

В здании заводоуправления ПАО «ММК» состоялась встреча руководства проекта «Притяжение» с представителями малого и среднего бизнеса Магнитогорска. На встрече обсуждались возможные формы участия предпринимателей города в реализации проекта по созданию в юго-западной части Магнитки многофункционального парка.



Представители предпринимательского сообщества рассказали о том, какие проекты они могли бы реализовать на территории парка «Притяжение». Среди озвученных ими направлений – организация общественного питания, строительство семейного ресурсного центра и парка аттракционов, экологические проекты и организация массовых мероприятий. Идеи бизнес-сообщества внимательно изучали аналитики компании «Strategy Partners Group» - организации, которая занимается разработкой стратегии реализации проекта «Притяжение» и созданием его финансовой модели.

Как пояснил директор ООО «Территория Притяжение» Руслан Новицкий, встреча носила ознакомительный характер. По его словам, задача состоит в том, чтобы привлечь в этот проект как можно больше людей, чтобы с их помощью сделать парк привлекательным, развивать его общими усилиями.

Руслан Новицкий рассказал, что в начале ноября состоится очередная презентация парка «Притяжение», на которой генеральный проектировщик, немецкая фирма «Обермайер», представит на суд общественности архитектурные решения основных зданий проекта, дизайн-проект самого парка, пешеходных и велодорожек. Планируется, что окончательное дизайн-решение получит озеро и всё, что будет связано с водоёмом.

Уникальный в масштабах страны проект «Притяжение» реализуется в Магнитогорске по инициативе председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова. Проект ориентирован на создание в городе металлургов комфортной городской среды качественно нового уровня. Здесь будут сконцентрированы современные спортивные, медицинские, музейные, образовательные и культурные объекты, где жители и гости города смогут активно отдыхать, заниматься спортом и получать качественную медицинскую помощь.

Этот масштабный проект предоставляет бизнесу хорошие возможности зарабатывать на трафике, продавая сопутствующие товары и оказывая различные услуги. Построенные объекты многофункционального парка будут способствовать созданию новых рабочих мест, в том числе в смежных индустриях, занимающихся обслуживанием парка и его объектов – клининг, охрана, музейное дело, ландшафтный дизайн и т.д. Пространство парка планируется коммерциализировать за счёт размещения объектов уличной торговли и услуг. Кроме того, возможности для размещения бизнеса будут предусмотрены во всех основных зданиях проекта, общая площадь которых составит около 100 тыс. м.