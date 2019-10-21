Безопасно и эффективно

Фото: Амир Закиров

Технологические решения по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов первого и второго классов, которые хотят применять при перепрофилировании комплекса в Камбарке, представили ученым и экологам. По словам первого заместителя гендиректора по развитию ФГУП «РосРАО» Максима Королькова, это апробированные технологии, которые неоднократно подтвердили свою безопасность и эффективность. Разработчики говорят об успешном использовании их установок в разных странах и крупных городах России. Общественники объясняют страх населения перед такими объектами недостаточностью информации и распространением недостоверных сведений.

О технологиях

По словам представителей «РосРАО», всего при перепрофилировании комплекса в Камбарке планируют применять три вида технологий: физико-химическая обработка, высокотемпературное обезвреживание, а также решения для ртутьсодержащих отходов. Они отмечают, что технологии будут замкнуты в единый производственный цикл, отходы от одних стадий будут являться сырьем для других, что позволит исключить захоронение отходов на объекте. При этом инфраструктура существующего объекта не предполагает сброс сточных вод на рельеф и водоемы. Также на объекте будут действовать дублирование систем безопасности, которое исключит аварии, а замкнутая система водоснабжения исключит сбор сточных производственных вод. Кроме того, планируется проводить восемь этапов очистки, что не позволит опасным веществам попасть в воздух.

Фото: Амир Закиров

Об отходах

«На Камбарку планируем свозить порядка 350 видов отходов. Это сточные воды промышленных предприятий, шлаки металлургических, машиностроительных предприятий, металлообработки, отходы от химических производств, ртутьсодержащие отходы, которые образуются как в домашних хозяйствах, так и на промышленных предприятиях. В первую очередь ПТК Камбарка ориентирован на переработку отходов от самой Удмуртии и близлежащих областей»,— говорит Максим Корольков.

Об опыте российских городов и других стран

Одним из исполнителей проекта по обезвреживанию неорганических отходов является Российский химико-технологический университет им. Менделеева. Как отметил старший научный сотрудник кафедры технологии неорганических веществ и электрохимических процессов, к.х.н. Владимир Бродский, технологии, разработанные в их университете, уже внедрены более, чем на 80 предприятиях России и СНГ. «Это заводы, расположенные в Москве, Рязани, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах. Наши технологии гарантируют качество и безопасность. По нашему мнению, концепция обезвреживания и утилизация отходов 1-2 классов опасности должна выполнять две основные задачи: безопасность отходов и образование вторичных ресурсов»,— отметил Владимир Бродский.

Фото: Амир Закиров

Завкафедрой технологии неорганических веществ и электрохимических процессов в РХТУ им. Менделеева Владимир Колесников, отметил, что раньше задача по обезвреживанию отходов первого-второго класса решалась локально на каждом производстве, однако далеко не всем удавалось ее успешно решить.

Руководитель отдела продаж в России, на Украине и СНГ, OSCHATZ Energy and Environment GmbH Марина Ипатова-Арендт отметила, что технологическое обезвреживание промотходов на основе высокотемпературных технологий широко применяется в странах ЕС и зарекомендовало себя как наиболее безопасное. «Плюсы технологии — это экологичность установки, обеспечение полного сжигания и возможность генерации электроэнергии или тепла за счет отходов. Эти установки показали себя очень хорошо, они работают в странах Европы. Нами были реализованы проекты в Южной Америке, также большое количество нашего оборудования работает в азиатских странах»,— отметила эксперт.

Мнение общественников

Ответственный секретарь Всероссийского общества охраны природы Ольга Плямина, подводя итоги обсуждения представленных технологических решений, отметила, что у нее не возникло сомнений в их безопасности: «Несколько ступеней очистки – это действительно очень много, одна треть работы – это газоочистка, это правильный подход. Я ездила на объект в Вене, там все это есть, и все работает. Почему этого боимся мы? Потому что существуют недостаток информации, или представлена недостоверная информация. Тот опыт, который десятилетиями работает в Евросоюзе, у нас тоже может работать. Надо просто сделать аналогичные объекты с аналогичными подходами к безопасности, контролю, мониторингу. У нас уже есть инфраструктура, которая была создана для уничтожения химоружия, и это большое дело. Нам не придется тратить три-четыре года на ее постройку. Это нас приближает к решению проблемы».

Фото: Амир Закиров

Гендиректор экологического правового центра «Беллона» Александр Никитин подчеркнул важность взаимодействия с общественностью при принятии решений. «Задача нашей комиссии по экологии, чтобы все эти проекты были на всех уровнях согласованны с общественностью. То есть, нет ли в каком-то регионе недоработок, или где-то есть обоснованное несогласие, с которым надо решать вопросы и разбираться»,— пояснил эксперт.

О контроле населением

По словам Максима Королькова, жители республики смогут в режиме реального времени следить за безопасностью. «Мы, понимая обеспокоенность жителей, предложили такой подход: у нас на всех источниках выбросов будут стоять автоматические газоанализаторы, которые в режиме реального времени будут передавать на открытые сайты информацию. Она будет в нашей общественной приемной, где любой может в хронологии посмотреть, какие вещества, в каком количестве, в каких концентрациях выбрасывались»,— подчеркивает господин Корольков.

Фото: Амир Закиров

О сроках

Проектную документацию начнут разрабатывать в ноябре, будут проводить инженерные изыскания на объекте и разрабатывать технологические решения. В первом квартале 2020 года планируется разработка проектно-сметной документации, во втором квартале следующего года ее вынесут на суд общественности для того, чтобы учесть ее пожелания.