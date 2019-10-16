«Ростелеком» и НАГ запустили образовательную программу для специалистов телеком-отрасли

«Ростелеком» и российский разработчик оборудования и технических решений компания НАГ запустили в Ростовской области совместную образовательную программу «Школу НАГ» для специалистов телеком-отрасли. Обучение будет проводиться в офисах национального оператора связи, а оборудование для практических занятий предоставит партнер. Программа разработана организаторами совместно, в качестве лекторов в ней примут участие ведущие технические специалисты компаний и сторонние эксперты.
Ростов-на-Дону для школы станет пилотным. По мере развития проект охватит ряд крупных городов ЮФО и СКФО. На начальном этапе программы обучение будет проводиться бесплатно. Первый круг тем затронет основные задачи, стоящие перед телеком-операторами: строительство и эксплуатация оптических сетей, администрирование сети доступа на базе оборудования BDCOM, проектирование PON-сетей в коттеджных поселках и многоквартирных домах и другие.
«Мы как инфраструктурный оператор не только конкурируем с другими операторами связи, но и рассматриваем их в качестве партнеров. Наша основная цель – улучшить качество телеком-услуг на юге России. Уверен в эффективности такого формата взаимодействия с коллегами», – отметил Сергей Мордасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».
Организаторы школы отмечают, что ее главными преимуществами станут возможность обучаться без отрыва от основной работы, непрерывное повышение квалификации и практика на современном оборудовании.
«Мы накопили существенную экспертизу на опыте конференций КРОС и "Академии НАГ", наших главных ежегодных мероприятий. Отсюда пришла идея делиться знаниями с техническими сотрудниками локальных провайдеров. Мы с “Ростелекомом” поможем им повысить квалификацию в работе с измерительными инструментами, в сварке оптоволокна и других монтажных и ремонтных работах», - пояснил Александр Ча, руководитель отдела продаж компании НАГ в Ростове-на-Дону.
Записаться на программу обучения можно уже сейчас на сайте школы. Для этого необходимо пройти регистрацию и выбрать интересующую тему. Программа будет постоянно дорабатываться и обновляться, чтобы соответствовать техническим трендам и потребностям компаний-операторов. Занятия будут проходить с периодичностью несколько раз в квартал для соблюдения баланса между основными обязанностями и повышением мастерства слушателей.
Макрорегиональный филиал «Юг» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Юг») – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов.
«Ростелеком – Юг» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «ЮТК» и ОАО «Дагсвязьинформ» после присоединения этих компаний к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 10 региональных филиалов – Астраханский, Волгоградский, Дагестанский, Ингушский, Кабардино-Балкарский, Калмыцкий, Краснодарский, Ростовский, Северо-Осетинский, Ставропольский.
ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (12,0 млн семей) и платного телевидения (10,1 млн семей, из них 5,2 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ»). Более 1,2 млн абонентов пользуется мобильной связью «Ростелекома». Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.
«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг