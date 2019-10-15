Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает о сделках по приобретению офисных пространств.

Самый значимый объем предложений лотов делового формата в офисных зданиях, находящихся на стадии строительства и планируемых к вводу в эксплуатацию в ближайшие четыре года, сосредоточен в деловом квартале «Москва-Сити». По данным компании CBRE, это более 270 тыс. кв. м. А наибольшее количество вариантов в уже построенных бизнес-центрах представлено в Центральном и Ленинградском деловых районах, а также на юго-западе и западе города — 135,5 тыс. кв. м, 85 тыс. кв. м и чуть более 112 тыс. кв. м соответственно.

Но, несмотря на то, что в основном предлагаются помещения в бизнес-центрах класса В, начиная с 2015 года в структуре спроса все чаще преобладают сделки с офисами в зданиях класса А. И за это время их доля поднялась до 80%. В 2019 году тенденция немного изменилась, но не существенно. За полгода на сделки купли-продажи в бизнес-центрах класса А пришлось около 70% от объема всех договоров по приобретению офисных пространств.

Брокеры уверены, что интерес не особенно снижается в связи с падением цен в кризисный период, кроме того, на рынке активен крупный бизнес и компании государственного сектора. Они оптимизируют собственные портфели недвижимости и консолидируют ключевые подразделения в составе одного объекта. В итоге за первое полугодие количество сделок по покупке офисов составило более 57 тыс. кв. м. Это на 18% меньше, чем зафиксировано за аналогичный период прошлого года, но почти в два раза больше, чем было в 2017 году. Кстати, исторически сделок в первом полугодии заключается значительно меньше, чем во втором. Это называют сезонным фактором.