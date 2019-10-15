Крупнейшие управляющие компании по итогам девяти месяцев 2019 года

Название Активы под управлением (млрд руб.) Изм. за три месяца (%) Изм. с начала года (%) Компании бизнеса «Сбербанк Управление активами» 924,7 9,0 17,5 Компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями» 880,9 4,1 17,0 Группа УК «Регион» 833,9 19,9 61,5 Компании бизнеса управления активами «Открытие» 684,3 1,8 -0,2 «ТКБ Инвестмент Партнерс» 549,3 -3,9 3,1 «Лидер» 495,9 1,4 4,4 «Газпромбанк — Управление активами» 400,9 5,6 19,8 «Альфа-Капитал» 399,5 7,8 16,2 «Прогрессивные инвестиционные идеи» 323,7 1,3 9,6 «Трансфингруп» 306,7 8,8 28,2 «Ай Кью Джи Управление активами» 188,9 0,4 6,5 «Ингосстрах-Инвестиции» 99,9 3,6 5,8 «РСХБ Управление активами» 94,7 4,1 -3,6 «Агана» 90,7 2,1 11,0 «Система Капитал» 87,5 15,2 28,0