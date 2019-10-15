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Крупнейшие управляющие компании по итогам девяти месяцев 2019 года

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 8
Название Активы под управлением (млрд руб.) Изм. за три месяца (%) Изм. с начала года (%)
Компании бизнеса «Сбербанк Управление активами» 924,7 9,0 17,5
Компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями» 880,9 4,1 17,0
Группа УК «Регион» 833,9 19,9 61,5
Компании бизнеса управления активами «Открытие» 684,3 1,8 -0,2
«ТКБ Инвестмент Партнерс» 549,3 -3,9 3,1
«Лидер» 495,9 1,4 4,4
«Газпромбанк — Управление активами» 400,9 5,6 19,8
«Альфа-Капитал» 399,5 7,8 16,2
«Прогрессивные инвестиционные идеи» 323,7 1,3 9,6
«Трансфингруп» 306,7 8,8 28,2
«Ай Кью Джи Управление активами» 188,9 0,4 6,5
«Ингосстрах-Инвестиции» 99,9 3,6 5,8
«РСХБ Управление активами» 94,7 4,1 -3,6
«Агана» 90,7 2,1 11,0
«Система Капитал» 87,5 15,2 28,0

По данным «Эксперт РА».

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