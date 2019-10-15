Крупнейшие управляющие компании по итогам девяти месяцев 2019 года

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|Название
|Активы под управлением (млрд руб.)
|Изм. за три месяца (%)
|Изм. с начала года (%)
|Компании бизнеса «Сбербанк Управление активами»
|924,7
|9,0
|17,5
|Компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями»
|880,9
|4,1
|17,0
|Группа УК «Регион»
|833,9
|19,9
|61,5
|Компании бизнеса управления активами «Открытие»
|684,3
|1,8
|-0,2
|«ТКБ Инвестмент Партнерс»
|549,3
|-3,9
|3,1
|«Лидер»
|495,9
|1,4
|4,4
|«Газпромбанк — Управление активами»
|400,9
|5,6
|19,8
|«Альфа-Капитал»
|399,5
|7,8
|16,2
|«Прогрессивные инвестиционные идеи»
|323,7
|1,3
|9,6
|«Трансфингруп»
|306,7
|8,8
|28,2
|«Ай Кью Джи Управление активами»
|188,9
|0,4
|6,5
|«Ингосстрах-Инвестиции»
|99,9
|3,6
|5,8
|«РСХБ Управление активами»
|94,7
|4,1
|-3,6
|«Агана»
|90,7
|2,1
|11,0
|«Система Капитал»
|87,5
|15,2
|28,0