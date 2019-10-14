Женщины за барной стойкой и отказ от пластиковых трубочек

Чтобы разобраться, что будет представлять из себя передовой коктейльный бар в 2020 году и по каким критериям сразу определить, стоит ли в нем задерживаться, Оксана Смирнова, основатель Telegram-канала про бары и коктейли «На дне», отправилась на финал международного профессионального конкурса барменов Diageo Reserve World Class 2019 в Глазго, где поговорила с опытными игроками мировой барной индустрии о том, как она меняется и что эти перемены означают для гостей баров.

Первый признак: это бар в Азии

Сразу 13 из 50 лучших баров мира 2019 года, согласно профессиональному рейтингу, находятся в Азии. Пять из восьми финалистов конкурса Diageo Reserve World Class 2019 представляли азиатские страны — нигде новые бары не открываются с такой скоростью, как в азиатских столицах. «Главное отличие азиатских баров от всех остальных — в том, что мы относимся к карьере бармена как к долгосрочной. Стать барным экспертом, пока тебе не исполнилось 40 лет, в Азии невозможно, а азиатским барменам-легендам сейчас не меньше 60 лет»,— объясняет бармен Royal Bar при отеле Tokyo Palace Манабу Охтаке (Manabu Ohtake), который работает в барной индустрии уже 24 года.

Royal Bar в отеле Tokyo Palace Фото: palacehoteltokyo.grandluxuryhotels.com

Карьера бармена в Азии действительно в среднем длится дольше, чем где-либо еще в мире. Для прорыва из «барбэка» (начальная позиция в баре) в бармены здесь нужно 3–4 года. Для сравнения: в Европе и Америке на этот рывок уходит год-полтора, а в России в роли «барбэка» не любят задерживаться дольше, чем на 6 месяцев. Тогда как в азиатском баре путь от бармена до должности старшего бармена может занять от 5 до 10 лет.

Что это значит для вас: Такой серьезный и основательный подход в азиатском баре распространяется буквально на все аспекты: тонкость стекла бокалов, расстояние между бутылками на барной полке, вкус коктейля, опрятность рабочего места, приветствие гостя. Каждая деталь, на которую мало, кто обращает внимание, здесь возведена в ранг настоящей ценности. Такого уважения к барной культуре, как в Сингапуре, Гонконге и Токио, вряд ли можно встретить где-то еще, а значит, приходить в бар стоит в лучшем костюме и не засиживаться до состояния, за которое вам может быть стыдно на следующее утро.

Второй признак: за барной стойкой работает женщина

Титул Лучшего бармена мира 2019 года, по версии Diageo Reserve World Class, завоевала Банни Канг, участница из Сингапура, из бара Anti: Dote. В финале она сражалась с 7 конкурсантами (6 из них были мужчинами!) на скорость приготовления коктейлей и сделала 6 напитков за пять минут и десять секунд — это на минуту-две быстрее остальных.

Победитель Diageo Reserve World Class 2019 Банни Канг из Сингапура, из бара Anti: Dote Фото: Diageo Reserve World Class

Звание лучшего бармена достается женщине не впервые: но если в 2016 году победу француженки Дженнифер Ле Неше можно было расценить как случайность, а в 2017-м, когда выиграла Кейтлин Стюарт, представлявшая Канаду,— как заигрывание с трендом на феминизм, то третью за четыре года (напомним, в 2018-м кубок унес Орландо Марцо из австралийского бара) победу уже сложно не признать тенденцией. «Честно говоря, я никогда не задумывалась о том, что я — женщина в этой профессии, пока у меня кто-то не спросил: “Каково это — быть женщиной за барной стойкой?” Ко мне всегда относились так же, как и к другим барменам, но я знаю случаи другого отношения к женщинам, работающим в баре,— говорит Лорен Мот, обладательница множества барных наград и одна из ведущих конкурса.— Для меня главный принцип заключается в том, что мужчины и женщины должны получать равную заработную плату; к нам должны относиться так же, как и к мужчинам. Да, нас могут называть женщинами, но, во-первых, это и так ясно, а во-вторых, когда речь идет о профессии, нас должны просто называть барменами».

Что это значит для вас: Есть вероятность оказаться в неловкой ситуации, когда непонятно, как называть девушку за барной стойкой: «бармен», «барменша» или «барледи». Пока до конца не ясно, кто побеждает в этой войне феминитивов, остается руководствоваться здравым смыслом и принципами этикета, а он предполагает, что вы называете собеседника так, как он представился.

Третий признак: в баре нет пластиковых соломинок

Отказ от привычных пластиковых соломинок — лишь одна из инициатив, которые бармены по всему миру внедряют в свою работу, чтобы сделать ее более бережной по отношению к окружающему миру. Кто-то придумывает, как использовать в баре не только мякоть фрукта, но и кожуру, кто-то сокращает использование бумажных салфеток и переходит на те, что сделаны из переработанных материалов.

Коктейли победителя Diageo Reserve World Class 2019 Банни Канг Фото: Diageo Reserve World Class

«Мы в баре “Коробок” пластиковые трубочки, конечно, не используем. А вместо цитрусовых, от которых обычно много отходов, берем органические кислоты — это экологично и вкусно одновременно,— рассказывает бартендер “Коробка” Давид Стеньшин, который в этом году в статусе Лучшего бармена России, по версии Diageo Reserve World Class, представлял Россию на мировом конкурсе.— Следующий этап развития тренда на экологичность — поддержка экологичного производства внутри страны и налаживание контактов с небольшими локальными производствами посуды и фермами, чтобы не было нужды искать зарубежных подрядчиков».

Что это значит для вас: Отказ от соломинок, конечно, не снимает ответственности за остальные действия за пределами бара, но даже такая не слишком заметная деталь в глобальном масштабе приносит планете большую пользу. Если вы видите, что в баре обходятся без пластиковых трубочек, вполне вероятно, в этом заведении предпринимают и еще какие-то действия, чтобы уменьшить количества вреда, которое наносится природе. Значит, оплачивая счет в конце вечера, вы поддерживаете эту инициативу и тренд на осознанное потребление.

Четвертый признак: коктейли выглядят очень минималистично

Коктейль Банни Канг Фото: Diageo Reserve World Class

Эпоха разноцветных коктейлей, обильно декорированных фруктами или цветами, окончательно ушла, по крайней мере из коктейльных баров. Хороший коктейль сейчас практически не привлекает внимания своим внешним видом. Вероятнее всего, он будет подан в изящном бокале из тонкого стекла, в нем будет красивый кусок льда, напиток будет прозрачным, у него скорее будет необычный, приятный аромат, чем сложный декор. Конечно, заведения не готовы напрочь забыть о том, как их коктейль будет выглядеть на фотографиях в Instagram, просто теперь их эстетские решения лежат в другой плоскости. В лондонском The Connaught, втором из списка 50 лучших баров мира, придумали версию на свой фирменный сухой мартини и подают ее в бокале, на стенки которого каждое утро бармен вручную наносит капли краски, как Джексон Поллок на холст.

Что это значит для вас: Что бармены не сделают за вас всю работу, чтобы прибавить вам лайков в социальных сетях. Придется самому найти ракурс, чтобы красиво сфотографировать минималистичный коктейль. А лучше и вовсе сосредоточиться на процессе и эмоциях, которые вы получаете от напитка и компании в баре, а не на виртуальных социальных «поглаживаниях».

Оксана Смирнова