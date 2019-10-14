На благоустройство Перми в 2019 году выделено 420 млн рублей

В Перми реализуются федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» и городские программы «Благоустройство придомовых территорий города Перми» и «Обустройство детских/спортивных площадок на придомовых территориях города Перми». Общий объем финансирования - 420 млн. рублей. На 1 октября 2019 года завершено благоустройство в 111 дворах 202 многоквартирных домов. Отремонтированы дворовые проезды в 183 дворах, в 169 – тротуары, в 134 появились парковочные площадки, скамейки и урны, освещение. В 2019 году на 29 дворовых территориях установлено 34 детских игровых площадки на общую сумму более 7 млн руб.

Депутаты обратили на организацию контроля за подрядчиками. «Дворы массово преображаются, и следует уделить внимание администрированию реализации программ. Жители хотят побыстрее, а исполнитель не справляется, возникают споры, проблемы. Этот процесс нужно держать на контроле!», – заявил Юрий Уткин. Он также подчеркнул, что необходимо предоставлять жителям и депутатам достоверную информацию о ремонтных работах, составить список недобросовестных подрядчиков и УК. Дмитрий Малютин предложил подходить к выполнению работ по благоустройству при синхронизации программ комплексно и контролировать их исполнение. Администрация предложения поддержала.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в 2019 году на обустройство 600 объектов в Пермском крае направлено свыше 1,3 млрд руб.