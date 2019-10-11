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Сбербанк профинансирует строительство комплекса по глубокой переработке пшеницы в Липецкой области

В регионе планируют производить модифицированные крахмалы и биополимеры промышленного применения, не имеющие аналогов на российском рынке.


Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с ООО «Рустарк». Документ подписали заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ткаченко и генеральный директор ООО «Рустарк» Роман Козырев.

На базе ООО «Рустарк» планируется реализация инвестиционного проекта по строительству комплекса глубокой переработки пшеницы в крахмалопродукты и биополимеры. На первом этапе будет создано производство по переработке 500 т пшеницы в сутки и производство модифицированных крахмалов. Совокупный объем инвестиций составит 9 млрд руб. 

Проект планируется осуществить на базе «Рустарка» в Липецкой области, в особой экономической зоне «Липецк». Компания получила статус резидента в ОЭЗ во второй половине 2017 года.

Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка: «Сбербанк готов предложить эффективные банковские инструменты, которые позволят смягчить финансовую нагрузку. Строительство завода позволит наладить производство модифицированных крахмалов и биополимеров промышленного применения, ранее не производимых в России, а также пшеничного глютена пищевого качества и универсальных кормовых добавок».

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