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Уфа. Башкортостан
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19:43
Трамп решил назначить Салливана послом США в России
13:50
Академия наук Башкирии закажет исследование о причинах высокой смертности от онкологии
13:09
МЧС предпримет дополнительные меры защиты питьевой воды в Уфе из-за аварии на «Полиэфе»
12:36
С торгов продана недвижимость уфимского ресторатора Сергея Белкина в Акбердино
10:49
«Теннис спорт промоушен» получит в Уфе без торгов участок под теннисный центр
10/10
Мэрия Уфа распределит места для продажи новогодних елок на пять лет вперед
10/10
Семь человек пострадали, один погиб в ДТП с участием автобуса Павловка-Уфа
10/10
В подмосковных Химках найден мертвым стюард — житель Башкирии
10/10
СКР начал проверку «Полиэфа»
10/10
«Сколково» и «Флакон» интересуются площадями в Уфе
10/10
БСК досрочно переизберет совет директоров
10/10
СКР проверяет обстоятельства банкротства Башкирского речного пароходства
10/10
«Полиэф» сообщил о локализации аварии на резервуаре
09/10
На «Полиэфе» зафиксирована новая аварийная ситуация
09/10
ИСК Уфы потратит на проект волейбольного центра в парке Калинина Уфы до 48 млн рублей
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Коммерсантъ (Уфа)
№186
от
11.10.2019
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Авто
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Газета
Приложения
Огонёк
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Автопилот
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
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