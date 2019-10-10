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Где происходит наибольшее число ДТП из-за неисправных ТС

Регион Число аварий Изменение к прошлому году, %
Красноярский край 1118 -7,6
Ставропольский край 286 -5,3
Новосибирская область 202 1246,7
Москва 148 20,3
Пензенская область 99 -13,9
Омская область 98 100,0
Астраханская область 95 216,7
Хабаровский край 84 -39,1
Оренбургская область 78 -41,8
Республика Коми 75 4,2
Вологодская область 66 34,7
Данные ГУОБДД МВД России, январь—август 2019 года
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