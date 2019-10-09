Долгострой «Свея» ЖК «Миллениум» в Казани сдадут до конца года

Казанский ЖК «Миллениум», строительством которого компания «Маг-Строй» Рашида Аитова, подконтрольная «Свею», начала 14 лет назад, планируют сдать до конца 2019 года. Об этом стало известно на совещании по вопросам завершения строительства многоквартирного дома, организованное новым подрядчиком ООО СК «Бриз», говорится в сообщении Фонда поддержки дольщиков Татарстана.

По словам гендиректора компании «Бриз» Андрея Белякова, 14 октября будут поданы документы на итоговую проверку в инспекцию Госстройнадзора Татарстана. После сдачи дома ключи от квартир получат свыше 200 человек.

Напомним, что строительство ЖК «Миллениум» началось в 2004 году. В итоге застройщик обанкротился. Сам строительный объект был признан проблемным и включён в «дорожную карту» республики по решению проблем обманутых дольщиков. Позже достройкой ЖК при содействии Фонда поддержки дольщиков Татарстана занялась компания «Бриз». Дольщики решили пойти по пути создания и передачи проблемного объекта в жилищно-строительный кооператив.

"Ъ-Казань"