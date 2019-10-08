Повестка дня финансового директора

События на мировом рынке, колебания курса доллара, новые возможности цифровизации предприятий — все это влияет на успешность регионального бизнеса. Вовремя отреагировать на внешние события, уловить тренды и принять правильные актуальные решения — задачи руководства организации. В помощь региональным компаниям сибирская редакция газеты «Коммерсантъ» собрала ведущих экспертов и аналитиков, которые подготовили доклады по актуальной повестке дня финансового директора.



В первой части диалога эксперты обсуждали самые значимые макроэкономические события и процессы. Заместитель директора PwC Даниил Лагутин поделился данными масштабного исследованиячастного бизнеса в Европе, которое рассматривало цифровизацию частных компаний. По его словам, большинство предпринимателей до сих пор понимают цифровизацию сугубо с технической стороны — как возможность автоматизировать процессы и запустить интернет вещей, а также проводить анализ данных. В ближайшие пять лет большинство компаний в Центральной и Восточной Европе готовы выделить на цифровизацию всего 1–3% от общего объема инвестиций. Самыми значимыми цифровыми решениями и технологиями предприниматели назвали интернет вещей, робототехнику и 3D-печать. Как заметил спикер, основными препятствиями для внедрения новых технологий представители компаний назвали ограниченность финансовых ресурсов и дополнительную нагрузку на персонал. Отвечая на вопрос аудитории о том, насколько цифровизация меняет суть бизнеса, господин Лагутин заметил, что все имеет свою монетизацию и каждый вклад в развитие принесет пользу.

Модератор конференции, эксперт комитета по финансовому рынку Госдумы, член банковской комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей, совета по профессиональным квалификациям финансового рынка, совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, экспертного совета Ассоциации форекс-дилеров к.э.н. Ян Арт привел пример цифровизации бизнеса, изменивший рынок в целом. «Я говорю о рынке такси: это случилось на наших с вами глазах всего за два года. Те, кто не смог работать по-новому, были просто сметены»,— прокомментировал он.

Декан факультета «Мировая экономика и право» Сибирского государственного университета путей сообщения, к.э.н. Евгений Нехорошков рассказал о торговых и валютных войнах мировых лидеров и их влиянии на российскую экономику. По его словам, попытка исключить Китай из зоны свободной торговли — это стремление США изменить сложившуюся расстановку сил. «В 2018 году США экспортировали в КНР продукции на $120 млрд, а импортировали из него на $563 млрд. Попытка США сократить сальдо в $443 млрд, повысив пошлины на китайские товары, привела к обратному эффекту: предприниматели начали активно закупать китайскую продукцию. Товар и бизнес всегда найдут свой маршрут»,— заметил эксперт. В ответ на рост пошлин Китай начал валютные войны, запустив девальвацию юаня, чтобы поддержать свою продукцию на мировом рынке. По словам Нехорошкова, подобные колебания негативно сказываются на международной торговле в целом.

Заместитель директора Института экономики и организации промышленного производства СО РАН,д.э.н., проф. Никита Суслов проанализировал, как будет меняться углеводородная парадигма в перспективе до 2040 года, и рассказал, за счет чего будет происходить «декарбонизация» экономики. По данным эксперта, сегодня 57% всего мирового энергопотребления приходится на углеводороды — нефть и газ, а на минеральное топливо (углеводороды и уголь) — 84,6 %. На повестке дня — снижение доли ископаемого топлива в энергобалансе. По прогнозам девяти мировых организаций (в их число входят российский институт энергетических исследований — Сколково, а также BritishPetrolium), к 2040 году использование возобновляемых источников энергии вырастет до 17–45%, а снижение удельного потребления минерального топлива на ВВП составит 53%. Господин Суслов обратил внимание на то, что в мире начался четвертый энергопереход, который характеризуется электрификацией, водородной энергетикой, использованием возобновляемых источников энергии и появлением новыхтехнологий для хранения и перераспределения энергии. Самой передовой технологией исследователь называет технологию ядерного синтеза: к 2035 году планируется запустить международный термоядерный реактор мощностью до 1,2 ГВт.

Региональный координатор персональных брокеров по Сибири, начальник отдела персонального брокерского обслуживания ООО «Компания БКС» Роман Носов также рассмотрел торговый конфликт Китая и США. По его словам, модель США дала сбой в 2010–2011 годах, когда Китай перестал быть на вторых ролях и из страны с дешевой рабочей силой превратился в крупного торгово-промышленного лидера. Тогда началась новая индустриализация — перенос производства из Китая обратно в США. В мае 2018 года стартовал открытый торговый конфликт между двумя странами, когда США стали применять санкции и подняли пошлины. По словам Носова, если Китай ответит тем же и поднимет пошлины для США, это только ускорит возвращение производства в Америку. При этом темпы роста китайской экономики существенно замедлились: сегодня ее ВВП составляет около 2%. По мнению эксперта, у США есть все шансы выйти победителем в этом конфликте. «Китай оттягивает на себя всю остроту, сегодня Россия не интересна США. Но все эти политические события сильно повлияли на нашу работу. Когда в последние годы мы столкнулись с политикой, я понял, чтотрейдинг становится новостным и работает совсем по другим законам»,— добавил Роман Носов.

Директор новосибирского филиала «Премьер БКС» Николай Соколов дал прогноз по курсу рубля. По словам спикера, на курс рубля влияют четыре основных фактора: политика мировых центробанков, рост нефтяных котировок, ежемесячная выплата налогов (НДПИ начисляется в рублях, тогда как существенная часть выручки поступает долларах, которые раз в месяц приходится обменивать) и аукцион Минфина по размещению облигаций федерального займа. «Смиты, покупая российский долг, оказывают рублю поддержку»,— пояснил докладчик. Против положительной динамики рубля выступают политика Банка России по снижению ключевой ставки, покупка валюты Минфином РФ и выплаты по внешнему долгу. «Я не предвижу резких движений курса до конца года. Я не знаю, что должно произойти, чтобы нарушить текущие уровни 63,5–64,5 рубля за доллар как вниз, так и вверх»,— подвел итог господин Соколов.

Вторая секция мероприятия была сосредоточена на финансовом рынке Сибири, здесь рассматривались региональные тренды и перспективы. Об основных технологических новшествах банковского рынка рассказала директор «Золотая корона» Виктория Смоленская. По ее словам, банковская сфера — это локомотив для развития digital-технологий: банки пробуют и внедряют что-то, а позднее оно распространяется на все остальные сферы. Так было, например, со сбором биометрических данных, с удаленной идентификаций, с созданием маркетплейсов, с запуском системы быстрых платежей и новыми платежными форм-факторами. Теперь эти технологии активно используются в госсекторе, в торговле, страховании и недвижимости. Еще одно банковское новшество —фрод-мониторинг, который позволяет противодействовать «отмыванию денег», осуществлению подозрительной клиентской деятельности, сокращает неплатежи среди контрагентов и управляет дебиторской задолженностью. Выступление Виктории Смоленской послужило темой для бурной дискуссии о прозрачности жизни современного человека. «Мы перестали быть приватными, а приватность — одна из базовых потребностей человека. Игры с новыми технологиями могут привести к невротизации общества»,— прокомментировал Ян Арт.

Вице-президент, управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие» Ирина Демчук назвалав главные тренды банковского рынка. «Какими бы размытыми ни были прогнозы аналитиков, важно понимать одно: выше указанных ими цифр рынок банковского сектора расти не будет,— сказала она.— Сегодня мы наблюдаем падение деловой активности, уход малого и среднего бизнеса в самозанятость, чтобы снизить налоговые платежи. Актив банковской сферы сегодня не является основополагающим источником для крупных проектов. Наблюдается перераспределение доходов банков от кредитования: снижаются доходы от кредитования юридических лиц и растут — от физических лиц». По словам эксперта, рост кредитов физлицам связан с низкой платежеспособностью населения: его доходы упали, а привычка жить на определенном уровне комфорта осталась. Давая прогноз в сфере на 2020 год, Ирина Демчук сказала, что можно ожидать дальнейшего замедления.

О контроле сотрудников в информационной среде компании, чтобы минимизировать внутренние угрозы безопасности информации, рассказал аналитик информационной безопасности, специалист по внедрению ООО «Атом безопасность» Даниил Бориславский. Так, по итогам 2018 года в России более 90% утечек информации из компаний случились по вине внутренних нарушителей, большинство из них — через сеть и облачные хранилища данных, а также через бумажные документы. Чтобы обеспечить информационную безопасность, а также для учета рабочего времени и эффективности сотрудников «Атом безопасность» разработала продукт StaffCop на платформе Linux. Он позволяет вести тотальный контроль действий за компьютером каждого сотрудника. По словам господина Бориславского, чтобы избежать правовых проблем, перед внедрением системы важно получить от каждого сотрудника согласие на мониторинг и объяснить правила использования рабочих компьютеров и внутренней информации в организации.

Возможности малого и среднего бизнеса на бирже проанализировал директор инвестиционно-финансовой компании «Юнисервис капитал» Алексей Антипин. По его словам, в России рынок высокодоходных облигаций появился не так давно — около двух лет назад, но уже сумел привлечь большое количество и инвесторов, и заемщиков. Первых привлекает высокая доходность по сравнению с банковскими вкладами, освобождение от НДФЛ по части купонных выплат, и возможность вступить в диалог с компанией — эмитентом облигаций. Риски при этом достаточно высоки, и чтобы их минимизировать, нужно внимательно следить за рынком.

Компании среднего бизнеса выходят на биржу благодаря упрощению процедуры регистрации и требований к финансовым показателям: достаточно работать более трех лет, иметь выручку от 300 млн руб., положительный собственный капитал и прозрачную юридическую структуру.

Текущие рыночные параметры выпусков от подобных компаний на данный момент таковы: сумма выпуска - 180 млн руб., средневзвешенная ставка купона — 14,1%, а срок обращения облигаций — 3–3,5 года.

Партнер, главный юрист «Городисский и партнеры», патентный поверенный РФ Наталья Николаева рассмотрела возможность залога исключительного права на объект интеллектуальной собственности как способ обеспечения финансовых обязательств юридических лиц. Так, предметом залога может быть товарный знак, ноу-хау и патенты, объекты авторского права и смежных прав, программа для ЭВМ и база данных, селекционное достижение и топология интегральной микросхемы. По словам эксперта, оценку стоимости исключительного права производит сегодня сама компания, исходя из затрат на его продвижение. Соглашаться с оценкой или нет — вопрос доверия банка в каждом конкретном случае. «Методы оценки есть, но, к сожалению, сегодня они еще не формализованы»,— пояснила госпожа Николаева.

Свой прогноз по динамике курса рубля дал руководитель информационно-аналитического центра Alpari Александр Разуваев. «Российскую макроэкономику принято ругать. Действительно, в 2019 и 2020 годах темпы роста составят 1–2%. Однако на этом, в принципе, негатив и заканчивается. Резервы государства российского превышают обязательства. То есть Кремль может погасить свои долги в один клик»,— сказал он. Международные резервы превышают $500 млрд. Бюджет в профиците, а за счет политики умеренно слабого рубля несырьевой экспорт составит в 2019 году $140–150 млрд. Инфляция по итогам года составит 4,2%, ключевая ставка Банка России, вероятно, — 6,75%(сейчас 7%).«Если не будет никаких потрясений, то по паре доллар/рубль мы ориентируемся на коридор 64–66 руб. за доллар. Аналогичный взгляд у нас и на следующий год. При этом Европа переходит к политике отрицательных ставок, следовательно, мы не исключаем паритета по паре евро/доллар уже в 2020 году»,— дал прогноз господин Разуваев.

Рисками, которые могут повлиять на курс, Александр Разуваев назвал возможную войну на Ближнем Востоке, торговую войну США и Китая, что приведет к мировой рецессии, падение цен на нефть и мировые индексы. «Однако в данный сценарий мы не очень верим»,— прокомментировал эксперт и порекомендовал инвестировать в российские акции с хорошим потенциалом и привлекательной дивидендной доходностью — «Газпром», «Норникель» и «Сургутнефтегаз».

Активное участие в обсуждении докладов и дискуссиях принял директор Сибирского филиала ПАО «Запсибкомбанк» Дмитрий Михайленко.

«Запсибкомбанк не в первый раз принимает участие в мероприятии «Коммерсантъ-Сибири», и, в очередной раз, я могу отметить высокий уровень организации: комфортное помещение, вкусные кофе-брейки и, самое главное, профессиональный и грамотный состав спикеров, большинство из которых – действующие практики бизнеса.

ПАО «Запсибкомбанк» принимает активное участие в развитии экономики России, инвестируя в реальный её сектор, особенно в Сибири. Тема инвестиций в производство и гражданское строительство нам как никогда близка, и Запсибкомбанк готов кредитовать промышленное производство, стройки под счета эскроу и т.п. Банк входит в ТОП -100 самых надежных Банков по версии журнала «Forbes». А в декабре 2018 года Запсибкомбанк вошел в структуру Группы ВТБ.

Сегодня наши возможности для клиентов значительно возросли, что позволило иметь доступ к ресурсам крупнейшей финансовой группы страны.

Мы выражаем искреннюю благодарность «Коммерсантъ-Сибири» за информационную поддержку экономики Сибирского региона и возможность встретиться и обсудить важные вопросы с потенциальными клиентами лицом к лицу» — отметил директор Cибирского филиала ПАО «Запсибкомбанк» Дмитрий Михайленко.